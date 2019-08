Sol Pérez le respondió a Anamá Ferreira, quien había señalado que la modelo había hecho carrera en base a mostrar su cuerpo Crédito: Ínstagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2019 • 17:27

Sol Pérez es una chica polémica. Seductora e hiperactiva, tiene varios trabajos: está en Involucrados en las mañanas de América TV, y en La peluquería de Don Mateo, en las noches del mismo canal. Por otro lado, tiene dos ciclos en Net tv, además de ser panelista invitada en diferentes programas. Sin embargo, son muchos los que la critican por su exposición en las redes sociales, y entienden que su carrera está completamente supeditada a una cuestión física; la más reciente en sumarse a la lista fue Anamá Ferreira.

"Me desacreditan por exponerme siempre que pueden. Me tienen harta. Me parece vintange. 'Si mostrás el cuerpo no podés pensar'. La gente puede hacer lo que quiera porque somos libres. Hago un montón de cosas y a todos mis trabajos voy preparada. Jamás voy en bolas, en cuanto a información. Sí en cuanto a ropa", bromeó Pérez en Confrontados. "Estoy dispuesta a aprender y de eso se trata la vida. Me encanta ir al gimnasio, voy a explotar mi cuerpo todo lo que pueda; el resto es crecer y aprender".

La ex "chica del clima" también habló sobre su intención de meterse a trabajar en política. "Me interesa para ayudar a la gente. Tuve muchas propuestas y me encanta porque quiere decir que me valoran. Me llamaron de partidos muy importantes y me hablaron varios diputados para decirme que si quería meterme en política no tienen problema en asesorarme", señaló.

Y finalmente les contestó a quienes ponen en duda su capacidad de trabajo. "Si sos mujer siempre te ponen en duda. La gente habla por hablar, y porque es gratis", dijo, sin mencionar de manera directa a Ferreira.