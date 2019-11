Sol Pérez: "Si a los 30 no estoy preparada para ser mamá, congelaré óvulos"

Sol Pérez contó que si en unos años no se convierte en madre, congelará óvulos Fuente: Archivo

14 de noviembre de 2019 • 13:01

"Si a los 30 no estoy preparada para ser mamá, congelaré óvulos para no perderme la posibilidad de ser madre. Todavía no me informé demasiado, pero lo charlo mucho con mis amigas", reveló Sol Pérez en Nosotros a la mañana.

De novia hace apenas dos meses con Guido Mazzoni, a quien conoció en un gimnasio de Palermo, tiene claro que quiere una vida junto a él. Hasta está pensando en casarse y formar una familia, pero ella quiere ir paso a paso y probar antes con la convivencia antes de pensar otros planes a futuro.

"Ya le dije que si me va a proponer casamiento, quiero lo de Pampita o nada", aseguró la conductora, de 26 años. "Guido es muy romántico. Hablamos del tema pero nada firme. Nos vamos a vivir juntos, queremos compartir la vida y eso es lo importante", dijo.

Pérez, que está pasando un gran momento profesional y personal, aseguró que por el momento quiere enfocarse en su carrera y posponer por algún tiempo la idea de formar una familia junto a Mazzoni. "Quiero ser mamá, pero el trabajo es muy exigente y los tiempos son complicados. Quiero seguir trabajando de esto por mucho tiempo más", aseguró.

Actualmente, Pérez está en Involucrados, por América, en Gossip, por Kuarzo, y en Tarde pero temprano, por NetTV. Y también hará una comedia en Mar del Plata junto a Carmen Barbieri y Mónica Farro, entre otras figuras. "Fue un gran año", dijo hace poco en relación a su prolífico 2019.