La cantante explicó porqué se sumó al plauso a la familia del joven acusado de haber violado a una niña de 10 años; además, Beto Casella defendió a la conductora

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2019 • 13:18

Mirtha Legrand tuvo un desacierto este domingo cuando volvió a sus clásicos almuerzos tras su operación por una obstrucción intestinal. La Chiqui quiso expresar su apoyo a la familia de Mario Teruel porque su hijo Lautaro fue denunciado de haber violado a una niña de 10 años. No obstante, la conductora eligió pedir un aplauso para el cantante de Los Nocheros desde la mesa en donde se encontraban, entre otros invitados, Alejandro Lerner, Soledad Pastorutti y José María Listorti . Si bien este último señaló que la víctima era la niña y decidió no aplaudir, sí lo hicieron los dos artistas.

Ese mismo día, por la noche, Soledad acudió a los premios Martín Fierro y ante la pregunta de Los ángeles de la mañana sobre lo que ocurrió en el ciclo de Mirtha, dijo: "A lo mejor el aplauso no era lo correcto en ese momento. Yo soy amiga de la familia Teruel desde hace años, de compartir la música. No conozco a. ni siquiera sé cómo se llama la persona [en referencia a Lautaro Teruel]".

Soledad, además aclaró: "Me solidarizo con la chica y con la familia, porque si hay algo que yo no puedo admitir, que me duele mucho, es este tipo de violencia, este tipo de situaciones (...) Yo me solidarizo con Mario, con La Moro, con Jimena, con quien hemos compuesto algunos temas también; con toda la familia, con Álvaro [hijo de Mario Teruel y también cantante de Los Nocheros]. Es difícil tratar este tema para quienes hemos tenido una relación cercana. Yo les mandé un mensaje de fuerza. Después, que la Justicia se encargue de hacer lo correcto".

Es cierto que Legrand, luego de pedir el aplauso, se dio cuenta de su error: "Aplausos no sé si corresponden, pero un beso mandémosle porque son buena gente [por los Teruel]. Se ha retirado Mario por un tiempo hasta que se esclarezca todo el tema de su hijo, que debe ser tremendo para la familia, demoledor. Están viviendo momentos muy difíciles".

Si bien Mirtha fue muy criticada, tuvo quienes la defendieron. Beto Casella , desde su programa Bendita, dijo: "Hay cosas que son de vicio, de la gente grande. Mirtha es de pedir aplausos hasta para el pibe que trajo la comida. Salvo la omisión de la familia de la chiquita y de la chiquita, que yo sepa Los Nocheros no están imputados de nada y estoy seguro que están viviendo un drama familiar (...) Me parece duro [las críticas a Mirtha], ella quería decir que Los Nocheros están pasando un mal momento como grupo".