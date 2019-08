La diva viajará a las Cataratas como invitada al programa Nara que ver Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2019 • 18:48

El programa Nara que ver, de C5N, tendrá este sábado a una invitada especial. Susana Giménez será la protagonista de una charla con la conductora Nara Ferragut, que la entrevistará en un marco incomparable: las Cataratas del Iguazú.

La decisión sorprende por dos motivos. En primer lugar, la diva no suele acudir como invitada a otros programas. Por otro lado, es conocida la diferencia ideológica en términos políticos que separa a la invitada con la señal del cable.

A un día de las PASO, fecha en que el país elegirá a los candidatos a las elecciones presidenciales de octubre, Susana será la gran invitada de uno de los canales más críticos con la gestión de Mauricio Macri, a quien la popular conductora ya anunció que apoyará con su voto en los comicios.

"Antes del peronismo, prefiero cualquier cosa, tenemos que probar cualquier cosa. Apoyo a Macri para la reelección, por ahora sí", expresó en su momento Giménez, que también supo reconocer errores en el gobierno de Cambiemos. "Macri encontró un país con las arcas absolutamente vacías, pero, en el inicio de su gestión, no dijo todo lo que tenía que haber dicho. Una vez se lo pregunté y me respondió: 'No puedo amargar a la gente, decirle que estamos en quiebra total, y asustar a los inversores'. Por eso fue como una sorpresa. La gente que piensa bien tiene que saber que es un momento de acomodamiento. Pero no tenemos espíritu de colaboración, somos un poco egoístas, cada cual hace la suya", señaló en una entrevista con LA NACION.

En el programa del sábado, que se emitirá de 14.30 a 15 horas, está previsto que Susana hable de su reciente regreso a la pantalla y de su larga trayectoria, y que disfrute de una tarde de shopping frente a las cámaras.

Susana, de shopping con Nara Ferragut Crédito: Prensa C5N