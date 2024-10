Survivor llega a su fin en el año más difícil de Marley

Escuchar

Cuando en 2023 Telefe dio la noticia de que iba a producir una nueva edición de Survivor: Expedición Robinson, la expectativa que creó fue alta . El primer reality que llegó a la televisión argentina, en el año 2000, conducido por Julián Weich fue un suceso enorme y no se esperaba menos de esta nueva versión. La fórmula de 25 participantes que tienen que sobrevivir en el medio de la naturaleza mientras realizan una serie de retos físicos parecía ser garantía de éxito. Y a eso apostaron en esta nueva superproducción, que se grabó en la zona del Tapón del Darién, al norte de Colombia, uno de los puntos más paradisíacos e inaccesibles del mundo. Pero, mañana, este envío llega a su fin y los resultados que deja no son para nada los esperados; incluso, su baja performance en materia de rating provocó que el canal tuviera que pensar rápidamente una estrategia para seguir liderando el prime time y así adelantó el estreno de Bake Off Famosos.

Por diferentes razones, el estreno de Survivor sufrió varias demoras , pero el 15 de julio de este año, a las 22.30, finalmente llegó a la pantalla y parecía traer buenos augurios: ese lunes promedió 13,2 puntos de rating y así se convirtió en lo más visto del día, liderando además su franja horaria. Con los resultados en mano, el martes por la mañana todo era alegría para Telefe, pero a medida que pasaron las semanas, el interés del público por el programa se fue diluyendo y eso se reflejó rápidamente en los números de rating. Y como suele suceder cuando un programa no rinde lo esperado, empezó a cambiar de horario, tanto que sus televidentes tuvieron que esperar hasta casi medianoche para verlo. En el último tiempo, su promedio osciló entre los 7 y 8 puntos, muy lejos de lo ansiado.

Pero, retrocedamos en el tiempo, Telefe quiso a Marley, uno de sus conductores estrella , para llevar adelante Survivor. Previamente, había conducido la versión local de The Challenge, formato de competencia física y convivencia que empujó todos los límites de 18 famosos. A pesar de los buenos números que obtuvo, en las 14 emisiones el promedio fue de 14 puntos, fue un ciclo que no generó conversación ni emoción en el público. Pasó por la pantalla chica sin pena ni gloria. De todas maneras, este tropiezo no opacó su figura, ya que el conductor fue durante mucho tiempo sinónimo de rating para Telefe, por eso el canal lo eligió en varias ocasiones para sus proyectos más importantes tales como La voz argentina u Operación triunfo y fue quien condujo la ceremonia de los premios Martín Fierro en diferentes ediciones. Hasta la empresa Paramount realizó junto a él y su hijo Mirko un reality sobre sus vidas. En los tiempos de gloria de la pantalla chica, sus programas no bajaban de los 30 puntos de rating. De hecho, la última edición de La voz argentina, uno de los grandes éxitos de 2022, que consagró a Yhosva Montoya como ganador, cosechó 14,5 puntos de promedio y su marca máxima fue de 18,1 puntos.

Un estreno postergado

A principios de 2023, un equipo de producción local junto a los 25 contendientes viajaron a Colombia para rodar lo que se suponía iba a ser una de las apuestas fuertes del canal, pero un hecho inesperado lo cambió todo. En marzo de ese año, Jey Mammon fue denunciado por abuso sexual. Ese mismo mes, Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano, productor y panelista del reality, fue detenido, tras un allanamiento en el marco de una investigación sobre una banda que explotaba sexualmente a menores. Con estas denuncias, el canal sufría un primer cimbronazo. Mientras tanto, el conductor de Por el mundo se iba del país rumbo a Colombia para comenzar las grabaciones de Survivor. Lejos de aplacarse la polémica, en medio del escándalo por estas denuncias, apareció en redes el nombre de Marley. Y esto provocó la postergación del estreno de Survivor, Expedición Robinson aunque las grabaciones siguieron. La producción ya estaba en marcha.

Tras meses de silencio en 2023, en medio de todo tipo de especulaciones, el conductor volvió a la pantalla para ponerse al frente de un programa homenaje por la muerte de Silvina Luna y, más adelante, el canal programó compilados de Por el mundo, los fines de semana. Todo pareció aquietarse entonces hasta que este año Marley tuvo que enfrentar una denuncia judicial por presunta corrupción de menores. Él salió a desmentir estas acusaciones y se presentó ante la justicia. Y en tiempos de cancelación, la rápida reacción del conductor logró torcer el impacto de la noticia, sobre todo entre los televidentes que lo siguen desde hace años y confían en él. Aunque lo sucedido no fue gratuito y su imagen quedó golpeada.

Un final y una incógnita

Survivor, Expedición Robison llega a su fin hoy, con una edición especial, a las 22.30 , en vivo, con todos los participantes y la consagración del ganador del reality. Un formato que tiene mucho éxito a nivel mundial, pero que en esta Argentina de conflicto y crisis no logró cautivar la atención de los televidentes como sí lo hizo la última edición de Gran Hermano de la mano de Juliana “Furia” Scaglione.

En el envío de esta noche se sabrá cuál de los dos participantes que llegaron a esta instancia ganará los 50 millones de pesos en juego . Quizás los finalistas, que tuvieron estrategias muy diferentes, tengan algo en común: haber sido subestimados por los demás. Eugenia Propedo se destacó por su fuerza y decisión a la hora de la competencia. Su personalidad muchas veces le jugó a favor, pero su autoexigencia la llevó al desborde. Supo traicionar cuando lo necesitó y deshacerse de sus aliados para poder avanzar. En tanto, Baltasar López jugó con muy bajo perfil durante casi todo el programa, fue acomodándose debajo del ala de varios de los participantes, pero no fue muy querido por sus compañeros. El más joven de la isla llegó a la última etapa del reality por una jugada de Aixa Legarreta, que lo salvó de irse en una prueba y porque él después no le devolvió el favor. Por eso, para los seguidores del reality, la artista circense es la ganadora moral del programa.

En cuanto a Marley, antes de fin de año nacerá su hija Milenka, en Oklahoma, por subrogación de vientre, así que el conductor viajará pronto a los Estados Unidos para pasar los próximos meses allá. Los sinsabores de la pantalla no es algo nuevo para las figuras de la televisión y él, una vez que cierre esta etapa, seguramente se abocará a su familia; y luego, más adelante, analizará cuál será su futuro en la TV. Marley es uno de los mejores conductores de la pantalla chica y Telefe nunca le soltó la mano, en un tiempo en donde ya no existen los divos y nadie es irremplazable.