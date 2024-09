Susana Giménez: así es el regreso de la diva a la televisión, que comparte con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes un divertido mano a mano

Escuchar

A las 22 puntual, comenzó el primer programa del 2024 de Susana Giménez. La emisión empezó con el plato fuerte de la noche, el esperado sketch en el que Susana y Jorgelina Aruzzi, se ponían en la piel de Susana Spadafucile y Yoli, para presentarse ambas como masajistas para la selección nacional. Como ya se sabía, el sketch contó con un verdadero desfile de invitados, siendo el primero de ellos Yayo, en la piel del seguridad de la AFA.

Nico Vázquez como el encargado del predio de la AFA, “Chiqui” Tapia y Sebastián Estevanez también formaron parte del sketch. Julián Kartún en la piel de Caro Pardíaco tuvo un momento destacado, en el que se presentó como la encargada de los autógrafos de la Selección. El segmento de humor continuó con Soledad Pastorutti, Guillermo Coppola y Peter Lanzani, antes de la aparición de Rodrigo De Paul. El jugador, que corrigió a Susana cuando su personaje le dijo “Don Paul”, se debió someter a los masajes de Spadafucile, y sus torpes técnicas de vendaje.

Más adelante, Damián Betular e Iván de Pineda hicieron una divertida aparición, antes de que se sume Leandro Paredes, que debió aguantar estoico los masajes de Spadafucile quien por error le puso cemento de contacto en las piernas. El momento de humor finalmente terminó cuando el seguridad de la AFA, interpretado por Yayo, expulsó del predio a las dos mujeres, no sin antes recibir un videomensaje de Lionel Messi, que le dijo a Susana: “Me alegro que los chicos hayan participado ahí, y lo hayan pasado bien. Un beso grande y espero la próxima poder estar presente”. Y de esa manera culminó el sketch, para dar paso al estudio en el que Susana Giménez saludó al público.

Luego de un breve numero musical, Susana saludó a todos los presentes, y en su primer monólogo expresó: “Yo estaba medio nerviosa. Hace cuatro años y medio que no nos vemos, ¡no puedo creer que se pase tan rápido el tiempo! Es increíble, ni les digo cuántos cumplí, no quiero que se sepa en ningún lado. Yo sé que me quieren siempre. ¿Vieron lo que fue el sketch? Es como Disney la AFA”. Minutos después, Licha de Gran Hermano se presentó como Susano, le mostró a la conductora su rodete y le dijo: “Estás hermosa”.

La llegada de Paredes y De Paul

A las 22:30, Susana le dio la bienvenida en su living a De Paul y a Paredes, que ya habían participado del sketch inicial. “Me impresionó que los dos entraron a jugar a los tres años”, dijo la conductora, y De Paul entre risas respondió que comenzó siendo arquero, pero que se “quedaba dormido en el arco”. En ese momento, el jugador de la Selección detalló: “Mi mamá me acompañó un montón, hasta el día de hoy, ella va a todos lados. Y mi abuelo me acompañó mucho tiempo”.

A medida que la charla avanzaba, Susana se equivocó con algunos datos entre ambos jugadores (algo que generó las risas espontáneas de los invitados), pero luego apuntó: “Ustedes tiene una cábala que es la de los caramelos”, y Paredes detalló: “Eso arrancó después de la Copa América 2019, con esa cábala que hacíamos con Dybala. Y hasta el día de hoy la seguimos. Llegamos, vamos al vestuario, y ahí entramos los dos solos con los caramelos”. De Paul reconoció que come catorce caramelos, mientras que Paredes solo siete, pero “de los mismos colores, así son las cábalas”.

En otro tramo de la charla, Paredes reconoció que en el sketch se sintió cómodo, y De Paul destacó: “Nos ayudaron mucho”. Entre los gritos de la tribuna, después Susana comentó que en el marco del sketch, cuando les hizo masajes, notó que ellos “tienen unas piernas que es como abrazar la columna de la catedral, ¡no tienen grasa por ningún lado!”.

En relación a Messi, Paredes quiso contar: “Lo extrañamos, fue raro no tenerlo en el partido. Cuando salió en la final, no lo quería ni mirar”. Sobre ese momento, De Paul agregó: “Leo no es tan demostrativo, él demuestra más con una acción, para que llore así... Nosotros siempre entendimos que él es el capitán del barco, queremos que él sea la tapa de todos los diarios, y nosotros empujamos desde atrás. En el fútbol hay muchos temas de egos, y esta selección fue un rompecabezas en la que cada pieza encajó a la perfección. Hay muchos esfuerzos, pero nos complementamos todos muy bien”.

Con mucho sentido del humor, Susana les preguntó si es verdad que a ellos les gusta el perfume de Messi, y entre risas De Paul aseguró: “¡Tampoco es que porque sea Messi nos va a gustar todo! Pero los muchachos huelen bien en general”. Por último, Rodrigo confesó que está soltero, y la conductora aseveró: “Yo no quiero meter la gamba, así que me quedo muzza”.

