La diva se refirió a la personificación que su amiga hizo este jueves por la noche, en el "Súper Bailando" Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2019 • 16:08

"Buen día, mi amoooooor", saludó Leticia Brédice a los gritos, utilizando una muletilla que ya es marca registrada de su amiga Susana Giménez , en el programa de Ángel de Brito. La noche anterior se había lucido en el piso de ShowMatch , emulando a la diva con una máscara que le había hecho su novio, Federico Parrilla, especialista en ese tipo de producciones artísticas.

"Tardan dos horas y media en ponerme la máscara. Y me gusta usarlas. Te dan inmunidad", apuntó sobre sus performance en el programa que conduce Marcelo Tinelli. "La gente me pedía fotos con la máscara de Susana. En un momento me empecé a ahogar", aseguró.

"Desde chica, todas jugamos a ser Susana con el teléfono. Ella es alguien de una luminosidad. Me gustan las mujeres graciosas. En estos países, con políticas tan difíciles, no hay que olvidar el humor", apuntó la participante del "Súper Bailando", que consiguió un total de 18 puntos por su performance junto a Fernando Bertona.

Brédice y Bertona bailaron el clásico "Hola Susana" en versión Cumbia - Fuente: eltrece 01:21

Video

En relación a cuándo había empezado la amistad entre ambas, la actriz contó: "A Susana la quiero mucho. Pasé un Año Nuevo con ella en Punta de Este, viajamos mucho juntas. Las actrices grandes conmigo son muy generosas. Ella siempre estuvo para escucharme".

Anoche, durante su devolución, De Brito había señalado que a Susana Giménez no le gustan nada las imitaciones que hacen sobre ella. Sin embargo, la diva se mostró muy feliz con la caracterización que hizo su amiga, a través de un mensaje de audio que le envió al panelista de Nosotros a la mañana, Tomás Dente: "A Letu la amo. Estaba igual. La nariz un poco más grande. Ella es una persona muy naif. No conoce la maldad. Le mandó un mensaje a Inés [Hernández, su asistente] diciéndole que la vea. Y me encantó".

Además, Brédice habló de los papeles dramáticos que interpretó en su vida. "Cuando hacía Locas de amor, la gente me decía: 'Me pasa lo mismo que a vos, soy bipolar'. Yo contestaba: 'No soy bipolar'. Pero que me crean es lo más lindo que le puede pasar a un actor. Cuando la crítica es real y suma, la valoro", aseguró. También se rió al contar que es de las pocas artistas que engordó en el "Bailando", porque estuvo resfriada unos días y comió mucho.