Santiago del Moro celebra las cien emisiones de su ciclo con una invitada de lujo Crédito: Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2019 • 01:46

Para celebrar las cien emisiones de Quién quiere ser millonario, Telefe puso en práctica una original idea. La invitada especial al ciclo de Santiago del Moro fue Susana Giménez, pero la participación de la diva se emitirá en dos partes. Comenzó este domingo, sobre el final de su propio programa y la segunda parte se emitirá este lunes en el horario habitual del ciclo de entretenimientos.

La noche de Susana terminó con su llegada al programa de preguntas y respuestas. Allí, como es habitual, el conductor le hizo una serie de preguntas. Susana contó que llevó a Teté Coustarot como ayuda en caso de necesitar un comodín. "Es la persona más culta que conozco", reconoció Giménez. Luego la diva anunció que el dinero que ganará, tendrá como destino a La casa del teatro.

Sin más preámbulo, comenzó entonces la ronda que dejó una simpática perlita cuando frente a la pregunta sobre el color del humo que sale del Vaticano al momento de elegir un nuevo Papa, Susana dijo: "¡Habemus Papu!", y rápidamente al reconocer su error, agregó entre risas: "¡Esto va a quedar como lo del dinosaurio!".

Más adelante, Santiago le preguntó si estaba en pareja, y ella respondió: " No quiero estar con nadie que me amargue la vida, ni que me afanen. Ahora todo es distinto. Me han herido. Pero yo también he dejado de amar". Algo tentada, también reconoció: "Ahora los prefiero más jóvenes, hasta de cuarenta. Aunque si hay alguno de cincuenta que sea divino puede ser".

A medida que la invitada acertaba en nuevas preguntas, Del Moro se tomó un minuto para preguntarle si le afectaban las críticas que aparecían sobre ella en distintos programas. Y Susana contestó: "Cuando empecé no era tan fuerte la presión de los medios, no había tanto programa de chimentos, no había tantos panelistas. En Radiolandia todas éramos una santas. Algunas críticas me han molestado, pero ahora ya no escucho nada, pero a veces te hacen sufrir".

Más reflexiva, también expresó que su madre fue un gran sostén en su vida: "Ella siempre me decía cosas agradables. Uno siempre extraña a la madre. Pero yo no soy depresiva, voy siempre para adelante, siempre estoy contenta. Es un modo de vida. Siempre me gustó trabajar y tener mi plata. Yo esencialmente soy un ser libre, pero también pasé muchos años sin dinero y me sentí libre igual".

Por último, la estrella de Telefe reconoció que nunca deseó tener un segundo hijo, y que desde muy joven su meta fue trabajar y confiar en un buen futuro profesional. Poco después de la medianoche, Santiago detuvo el juego y anunció que el lunes llegaría un nuevo segmento con más preguntas para la diva, quien busca llegar al codiciado premio mayor.