La conductora habló en su programa sobre las PASO.

12 de agosto de 2019 • 02:11

Atípico domingo para Susana Giménez. Acostumbrada a transitar con éxito cada fin de semana, esta vez, el comienzo de su programa en Telefe coincidió con la incertidumbre sobre los primeros números oficiales de las PASO 2019.

La demora en la difusión -originalmente prevista para las 21- hizo que Susana apareciera en vivo pasadas las 22, cuando el televidente todavía estaba expectante sobre las cifras de la elección. Así se lo explicaron Rodolfo Barili y Cristina Pérez, que se conectaron con ella en duplex: "Quería preguntarles sobre los resultados, ¿es verdad que se rompió la computadora?", comenzó la diva quien, luego de enterarse de que faltaba un buen rato para que se conozcan números fehacientes -y sabiendo que esto podía perjudicar sus números de rating-, respondió con humor: "Esperen a que yo termine el programa. Que me esperen en el Ministerio del Interior". También contó que en ningún momento pensó en no salir al aire: "Hoy todos me decían: 'No vas a hacer el programa', y yo pensé '¿Por las PASO? ¿Por qué no iría a trabajar? Diferentes son las elecciones generales'".

Susana Giménez con Roberto Moldavsky.

Para aplacar la intriga de Su sobre el cierre de comicios, la dupla de Telefe Noticias le dijo lo que ya era un secreto a voces extraoficial, que la fórmula opsitora se situaba 14 puntos por delante del oficialismo. La conductora, que en más de una ocasión manifestó públicamente su apoyo al presidente Mauricio Macri, reflexionó: "Muy bien. Lo único que puedo decir es: ¡Que viva la patria!".

Más adelante, durante una entrevista al humorista Roberto Moldavsky, Susana volvió sobre el tema del domingo de elecciones, pero desde su lugar de diva: "Fui a votar a las cuatro y media de la tarde, y sin lavarme el pelo. Pero había como 50 fotógrafos, y me dije: '¿Qué pasa?'. Porque antes en las PASO no había tantos, aparecían más en las elecciones generales". Toda una serie de cambios que le hicieron vivir a Susana un domingo diferente.