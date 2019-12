Thelma Fardin condenó a Alperovich por hacer pública la identidad de la denunciante

Invitada al programa de Luis Majul, Thelma Fardin se refirió a la denuncia por abuso sexual que recibió José Alperovich, por parte de su sobrina. El conductor de La cornisa destacó una serie de tweets en los que la actriz criticó la decisión del acusado de hacer pública la identidad de la denunciante.

En su red social, la actriz escribió: "Valiente la sobrina de José Alperovich, se animó a denunciarlo apropiándose de su historia, poniéndole nombre y apellido al monstruo que le quitaba la libertad. Nos tenemos, no nos callamos más, estamos sanando juntas". En una segunda publicación, también referida a ese tema, ella publicó: "Repudio a José Alperovich que demuestra una vez más su misoginia exponiendo el nombre de la denunciante. ¡Estemos a la altura esta vez y permitámosle el anonimato! Que ningún medio levante su nombre, demostremos que crecimos. Alperovich borrá el nombre ya".

En referencia a esa serie de textos, Majul le preguntó si es consciente de la importancia que tiene su mirada en temas de esta índole, y ella respondió: "Sí, la verdad es que en el devenir de todo este año, entendí el lugar en el que me tocó quedar, sin pretenderlo, pero la verdad es que también tengo la posibilidad de hacerme cargo porque tengo las herramientas". Y agregó: "Soy una afortunada por la gente que me rodea, porque me puedo tomar un café con Luciana Pecker y con mujeres que tienen una formación tantísima más amplia que la mía, pero que me pueden ir marcando el camino". Entonces, dijo que las mujeres aprendieron que necesitan "ser una red". "Esa red en algún momento me contuvo a mí, y hoy me toca ser un eslabón más", reflexionó.

Al referirse a la denuncia que hoy señala al exgobernador de Tucumán José Alperovich, Fardin sostuvo: "Lo más loable y lo mejor que nos podría pasar como sociedad es que le permitamos el anonimato a esta denunciante". De todos modos, aclaró que, en su caso, la exposición la protegió: "Para mí fue necesaria, y fue una herramienta que usamos por nuestra capacidad de visibilidad que nos da nuestra profesión como actrices argentinas".