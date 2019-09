El conductor charló con Alejandro Fantino y habló de política y del machismo en el Bailando Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2019 • 11:42

Sin anestesia. Así fueron las últimas definiciones políticas de Marcelo Tinelli dirigidas tanto al oficialismo como a la oposición y anoche, durante una entrevista con Alejandro Fantino, el conductor de ShowMatch siguió en la misma línea.

En un mano a mano con el conductor de Animales Sueltos, dijo que Mauricio Macri "se alejó de la gente", retomó el dicho popular del "boleto picado" para referirse al futuro político del presidente y de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner e hizo una autocrítica sobre el tratamiento de la mujer en el Bailando: "Hay un montón de cosas de machismo y violencia de género que pasaron en el programa por las cuales pedí disculpas, y fueron muy sinceras".

Después de haber cuestionado al presidente por sus declaraciones en la conferencia de prensa luego de las PASO , donde había deslizado que la devaluación y la crisis financiera eran el resultado de la decisión de los votantes, Tinelli volvió a criticar a los funcionarios políticos que buscan "una cuota de poder que no tienen y se olvidan el motivo por el cual llegaron. El poder no es de ellos, es de otros".

Cuando Fantino le preguntó por qué no se involucró en política, después de amagar con una candidatura a principios de año, el conductor contestó que se corrió porque "la vi antes".

"Yo lo que sentí es que Macri y Cristina tenían el boleto picado, que es una frase de barrio. En un país con la grieta, me parece que Cristina formaba parte de esa grieta y de un pasado. Sin querer defenestrarla, porque siento que ella es una gran líder política, no tengo ninguna duda, pero formaba parte de algo que dividía. Y del otro lado, Mauricio Macri es la otra parte de la grieta", comparó.

"Tanto uno, como otro, si dan un paso al costado y le dejan el espacio a otros líderes podrían contribuir a que se pudieran abrir otras posibilidades dentro del mismo partido", agregó.

"Se había hablado de un Plan V (por la hipotética candidatura presidencial de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal) o de Horacio Rodríguez Larreta. Sentía que era un acto de generosidad, un acto de entrega de ambos", recordó el conductor.

"De hecho, cuando Cristina lo hizo y le dejó su lugar a Alberto Fernández, la criticaron. No sé si acertó o no, yo creo que sí, pero eso lo va a definir la sociedad cuando votemos en octubre. Y del otro lado, Macri dijo que no, dijo 'yo soy el líder y voy a ir hasta el final'".