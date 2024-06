Tras años de producir para Marcelo Tinelli, Chato Prada y Federico Hoppe emprenden nuevos desafíos por separado

Escuchar

Desde hace varios días arrecian rumores sobre la continuidad de la productora de Marcelo Tinelli, La Flia Contenidos. Es que en las últimas semanas se fueron conociendo algunos proyectos de esa productora para la segunda parte del año en la pantalla de América TV, que pronto se pusieron en pausa. Según pudo saber este medio, la productora no emitirá ninguno de sus ciclos en lo que resta de 2024 a causa de los costos prohibitivos. En este contexto, los históricos productores de Tinelli, Pablo “El Chato” Prada y Federico Hoppe decidieron enfocarse en nuevos proyectos por separado.

Como había adelantado LA NACION, en las últimas semanas se fueron conociendo detalles de las razones por las que la productora de Tinelli, que mantiene sus oficinas administrativas de la calle Humboldt al 1500 en el barrio de Palermo, está en una pausa y sin nuevas producciones programadas para este año. La productora, aunque no desaparecerá, decidió achicar su plantilla esperando mejores condiciones de producción para el futuro -como la que otrora fue su gran rival Polka, de Adrián Suar– .

Chato Prada y Federico Hoppe buscan nuevos rumbos, alejados de la productora de Tinelli

Si bien aún permanecen proyectos en carpeta para la pantalla de América post Copa América 2024 (que tendrá lugar desde el 21 de junio hasta el 15 de julio), no contarán con el sello de La Flia y es posible que salgan a la luz de la mano de alguna alianza con otras casas “amigas”. Entre las propuestas, que aún no tienen fecha de salida al aire pero que siguen en pie, se destacan un ciclo de cocina con Narda Lepes, un late night show con Cris Vanadia y el certamen Cantando por un sueño, que aún no tiene conductor, ya que José María Listorti, quien iba a conducir, finalmente optó por 100 argentinos dicen (que estará desde el próximo lunes 10 en las tardes de El trece).

Nuevos rumbos

En el caso de Prada, está en pleno proceso de armado de un magazine para las tardes de la Televisión Pública. Si bien el nuevo proyecto de Prada no está relacionado con Tinelli , la vinculación entre los dos hombres fruto de sus años de trabajo juntos generaron especulación por parte de los trabajadores del cañal estatal. “Si está el Chato es porque viene Tinelli”, se rumoreaba en los pasillos de la TV Pública. Sin embargo, esa versión fue desmentida desde el entorno del propio Tinelli y también desde la intervención del canal estatal.

El Chato Prada con nuevos proyectos en la TV Pública Archivo

LA NACION se comunicó con autoridades de la TVP y la respuesta fue tajante: no existe ningún vínculo comercial ni producciones en conjunto con Marcelo Tinelli ni con su productora . Además, le aseguraron a este medio que el magazine de la tarde próximo a estrenarse posiblemente cuente con la conducción de Denise Dumas y estará a cargo de una nueva productora independiente, con Chato Prada a la cabeza. Las autoridades de la emisora estatal destacaron que el proyecto “no generará ningún costo para el canal”, y que será la productora la responsable de pagar por el contenido que se emite.

La productora que se encargará del magazine es Liberarte S.A., una empresa “conocida” de La Flia, y con la que la productora de Tinelli mantiene “relaciones comerciales”. Actualmente, se encuentra liderada por Prada junto con Alejandro Spinello, empresario que posee los Estudios ALMA y BAB, en la calle Esparza, y que también es socio de Daniel Vila en los medios que posee Grupo América en la provincia de Mendoza.

Por su lado, Federico Hoppe, sin Prada y junto con Ezequiel Corbo, continuará produciendo teatro en Buenos Aires, en distintas provincias de nuestro país y también en Uruguay. Además, en las últimas semanas comenzó a producir Después te explico, el ciclo que conduce Pedro Alfonso en el canal de streaming Bondi Live (de la productora Mandarina Televisión) de martes a viernes a las 10. Entre otros de los nuevos desafíos de Hoppe, se destaca que fue el encargado de producir la entrevista de Lionel Messi en Miami junto al Pollo Álvarez para un sitio de noticias online. Según pudo saber LA NACION, tanto Corbo como Hoppe tienen intenciones de producirle un ciclo de streaming a un gran amigo que tienen en común: Martín Bossi.