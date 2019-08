Tras la cámara oculta de Nicole Neumann, Fabián Cubero rompió el silencio

Fabián Cubero habló de la polémica cámara oculta que su ex, Nicole Neumann, realizó en la entrada del edificio en el que recientemente se mudó junto a Micaela Viciconte Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019 • 12:53

Luego de que Nicole Neumann diera a conocer una cámara oculta que hizo en el domicilio de su ex (donde denunciaba no saber el piso en el que viven sus hijas, además de reclamar que el futbolista no cumple con los horarios y lugares de entrega pactados), Fabián Cubero rompió el silencio y habló del nuevo escándalo que lo enfrenta a la modelo .

"¿Sentís que Nicole está exponiendo a tus hijas?", fue la pregunta que disparó el cronista de Los ángeles de la mañana para que Cubero hago su descargo. "Hay cosas que son innecesarias. Yo estoy tranquilo, no voy a hablar demasiado porque si no es una rueda de nunca acabar. No voy a dar detalles de nada, no tengo ganas de hablar porque estoy enfocado en otra cosa. Estoy tratando de volver de la lesión y de disfrutar un poco", respondió el futbolista que enseguida intento desviar el foco de la nota hablando de su salud. "Vengo bien, avanzando de a poco. Cuesta pero bueno. Tenía un pequeño bloqueo en la rodilla así que tuve que ir a una segunda operación, nada grave", indicó.

Sin embargo, el movilero retomó el tema y a Cubero no le quedó otra opción que hablar. "Estoy tratando de disfrutar y de pasarla bien con las nenas. Para todo reclamo o inquietud que tenga [en referencia a Neumann] están los abogados. A mí nadie me avisó nada", aseveró. En cuanto al polémico episodio que lo acusa de haber dejado a las nenas en un auto, mientras él estaba recuperándose en la Villa Olímpica, el novio de Micaela Viciconte aclaró: "Pueden hablar con los empleados del club que están a disposición o con quien quieran. Estaban en la villa olímpica esperando. No quiero hablar demasiado. Es una novela que viene hace dos años, y si salgo a aclarar cada vez que hay alguna inquietud, esto no termina más", aseguró.

Con respecto al consejo que Pampita Ardohain le dio a la conflictiva pareja, al indicar que "estaría bueno que Nicole y Cubero conecten como padres", Cubero opinó: "Es verdad. Carolina y [Benjamín] Vicuña son un gran ejemplo. Rescato de manera favorable la convivencia que tienen y cómo se llevan. Es importante para los chicos eso". Y frente a la pregunta del notero de si cree que ellos estarían cerca de lograr eso, contestó: "Ni idea, yo mi parte la hago como corresponde".