Tras el cruce con Mariana Brey, Pampita Ardohain aseguró: "Jamás le haría daño a un ex" Fuente: Archivo

2 de julio de 2020 • 15:01

A raíz del fuerte cruce que tuvo ayer en el programa Hay que ver con Mariana Brey , Carolina "Pampita" Ardohain volvió a desmentir que Pico Mónaco se haya enojado con ella por la viralización del video en el que se lo ve gritándole a una empleada y aseguró que ella "jamás le haría daño a un ex".

"No hubo ninguna llamada ni mensaje por parte de Pico, no hubo conversación sobre ese tema por eso afirmo que no hubo tal pelea. Si hubiera estado ofendido, me hubiese llamado", explicó una vez más la modelo en El show del problema .

En conflicto con la panelista de LAM por varias informaciones que viene dando sobre ella en el último tiempo, Pampita advirtió que no va a permitir que la difamen con mentiras. "Estoy muy enojada porque pareciera que a los que estamos en la tele se nos puede vapulear. Como que todo estuviera permitido y no es así. Yo respeto mis valores, me hago valer como ser humano, sé cómo me manejo con las personas que estuvieron en mi vida y no voy a permitir que me difamen", lanzó molesta.

Frente a las versiones que aseguran que fue ella la que viralizó el video en cuestión, la conductora de NET confesó: "¿Con qué motivo haría algo así? Salgo a aclararlo porque el que calla otorga y no quiero que la gente piense que pude hacer algo así. Esta chica (en referencia a Mariana Brey) no puede con su genio y tuvo que reflotar algo del pasado. Es su esencia hacer daño en vez de hablar de cosas lindas. Preferiría que no se hable así de mi persona porque no es verdad. Decir que le hice daño con alevosía a alguien que compartió la vida conmigo y mis hijos, eso no me gusta".

El video que generó la polémica entre Pampita y Mariana Brey 01:12

Video

A pesar de desmentir los hechos una y otra vez, Mariana Brey sigue firme en su postura asegurando la veracidad de su información y eso es lo que más molesta a la modelo. "Es bastante frustrante que siga manteniendo su versión a pesar de que yo le diga que no es así. Lo de ayer fue un momento tenso, horrible que no me hubiese gustado atravesar. Pero es la segunda vez que me lo hace en el año. No quiero que esté todo el tiempo diciendo cosas que no son ciertas", expresó.

Y enseguida aclaró que si la panelista le pide disculpas, tema resuelto. "Si me pide disculpas está todo bien. Capaz se equivocó o su fuente le informo mal. Pero es la segunda vez que se equivoca conmigo, así que tiene fuentes muy malas, lo cual le quita credibilidad", agregó.

"Uno va evolucionando y estoy en un momento hermoso de mi vida, con un trabajo que amo hacer, con una familia muy linda, con un amor que llegó a mi vida inesperadamente. Cuando me separo, no nombro nunca más a mis ex, por respeto a lo que fue esa relación. Me parece que no corresponde. Todo el tiempo me vienen a preguntar sobre el padre de mis hijos [en referencia a Benjamín Vicuña] y no opino porque no me gusta hacerlo, no soy vocera de sus vidas", concluyó.