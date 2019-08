Tras la muerte de su hermano mayor, la diva regresará a la pantalla de eltrece este fin de semana Fuente: Archivo

Luego de meditarlo unos días, Mirtha Legrand volverá este fin de semana a ponerse al frente de sus dos ciclos televisivos, aún profundamente movilizada por la muerte de su hermano, el cineasta José Martínez Suarez.

Según pudo saber LA NACION, la conductora estuvo de acuerdo en regresar a sus clásicas cenas de sábado y almuerzos de domingo, ya que siente que trabajar siempre la ha ayudado a sobreponerse en los momentos de dolor. También, la diva considera que tiene un compromiso con el publico que la sigue y la ha consagrado como una verdadera leyenda de la pantalla chica.

En cuanto a los invitados que la acompañaran este fin de semana, la producción se encuentra trabajando en el armado de la mesa definitiva para La noche de Mirtha. Para Almorzando con Mirtha Legrand, en tanto, se convocó a las mismas figuras que iban a participar del envío del pasado domingo: Ricardo Darín, Alberto Ajaka, Carlos Belloso, Martina Gusmán y Verónica Llinás y Graciela Fernández Mejide, que estará en lugar del cantante de cuarteto Jean Carlos.

Esta no será la primera vez que la conductora regresa a la televisión tras un duro golpe personal. En noviembre de 1994, dos semanas después de la muerte de su esposo, Daniel Tinayre, Legrand enfrentó las cámaras vestida de negro y entre lágrimas, acompañada por amigos como Delia Garcés, Mariano Grondona, Enrique Pinti y Hugo Moser, entre otros. En cambio, la diva se tomó un tiempo para retornar a su ciclo -entonces diario, emitido por América TV- cuando falleció su hijo Daniel Andrés, en abril de 1999.

Martínez Suárez, hermano mayor de las mellizas Mirtha y Silvia Legrand, murió el sábado pasado, a los 93 años. Se encontraba internado en terapia intensiva desde hacía varios días en una clínica porteña, luchando contra una neumonía infecciosa.

En un comienzo, la diva se había mostrado esperanzada con la recuperación del cineasta. "Mi hermano está con un problema de salud que me tiene muy preocupada, pero va a salir, va a salir", dijo el 27 de julio en La noche de Mirtha. Sin embargo, el cuadro clínico del director del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se fue complicando, y la angustia de la conductora se hizo más evidente días más tarde, cuando dio algunas precisiones sobre su estado: "Tengo a mi hermano muy delicado y eso es lo que más me preocupa ahora. José está muy delicado de salud. Tiene una neumonía muy rebelde. Además, se cayó y lo tuvieron que operar de la cadera, así que no está bien y nos tiene a toda la familia muy angustiados".

Informe: Pablo Montagna