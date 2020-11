Laura Novoa, tras ser eliminada del Cantando 2020: "Es un milagro haber llegado hasta acá" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2020 • 13:30

Laura Novoa se convirtió en la noche del lunes en la nueva eliminada del Cantando 2020, luego de perder en el voto telefónico con Agustín "Cachete" Sierra. Tras la renuncia de Patricio Arellano, la actriz reapareció en la pista con nuevo compañero, pero su performance no convenció al jurado y por eso pasó a la instancia de duelo que, finalmente, la dejó fuera del reality de eltrece.

"La verdad que todo fue ganancia. Prejuicios no tuve, yo no tengo prejuicios con las cosas. Fue como recoger la siembra de tantos años. Fue precioso", expresó este martes Novoa en diálogo con Los ángeles de la mañana mientras agradecía al gran equipo de producción que la acompañó gala tras gala.

Si bien su paso por el escenario no fue fácil, la actriz aseguró que el resultado fue positivo. "La sensación que tenía era como un estreno todas las semanas, un estreno en algo que no es tu fuerte. Pero desde un principio dije: 'Tengo que aprender en este lugar'. Era como transitar algo nuevo pero siempre manteniendo mi esencia", indicó con cierta nostalgia por no volver a pisar la pista.

Lejos de estar triste por haber quedado eliminada, Novoa agradeció la posibilidad de haber vivido la experiencia y el apoyo de todo su entorno. "Para mí es un milagro haber llegado hasta acá. Igual estuve acompañada por muchos ángeles. Mis amigas que me acompañaron todo el tiempo y me hicieron el aguante. Ayer llegué a mi casa y estaba Julieta Díaz esperándome con la cena, a la una de la mañana. Me cocinó pasta y tomamos un vino. Nos reímos, lloramos, somos muy dramáticas", contó, entre risas.

Por último, hizo frente a las críticas que cuestionaron su paso por el certamen sin saber cantar. "Ponerme en una situación de riesgo, a mi edad y con mi trayectoria fue buenísimo. Necesitaba trabajar y en este caso fue en una de las ramas del abanico que tiene mi profesión y que amo", concluyó la artista, que está preparando una masterclass de actuación por streaming junto a su amiga y colega Julieta Díaz.