¡Tremendo!: Una concursante de The Voice cayó en el escenario y se quebró los dos brazos

El último jueves, una de las concursantes de la versión estadounidense de The Voice se convirtió en tendencia en las redes, pero no solo por la buena actuación que brindó, sino porque al terminar de cantar tropezó y cayó sobre el escenario. A pesar de que después de aquel episodio se levantó y aseguró que se encontraba bien, este martes apareció en el programa con sus dos brazos enyesados.

Se trata de Wendy Moten, de 57 años, quien el jueves deleitó al público brindando junto a sus compañeros de equipo Lana Scott y Paris Winningham, y a su coach Blake Shelton, una versión de “‘Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)”, uno de los clásicos de The Four Tops. Tras el momento de los aplausos y del agradecimiento al público, Moten giró para abandonar el escenario, tropezó con un monitor y cayó violentamente.

Si bien el momento fue captado por las cámaras, el conductor Carson Daly se encontraba de espaldas y se mostró algo nervioso al tener que seguir con la transmisión en vivo sin saber cuál era el estado de la cantante luego del accidente. Moten fue ayudada a levantarse y bajarse del escenario tanto por los miembros de su equipo como por su coach, que se encontraba de espaldas yendo hacia su butaca cuando ocurrió la caída y regresó para auxiliarla. Unos segundos después, se decidió ir a una tanda comercial, seguramente para brindarle a Moten la asistencia necesaria. “Un momento desafortunado para Wendy Moten. Esperemos que esté bien”, dijo el host antes de la pausa.

Luego de los comerciales, se pudo ver a la participante junto a su coach. De hecho, fue ella quien se encargó de decir que la caída se había visto y escuchado mucho más grave de lo que realmente fue. “Estoy bien, un poco golpeada, pero, ¿saben qué? ¡Todavía no estoy lista para irme!”, bromeó.

“¡Nos asustaste con ese percance en el escenario!”, le respondió Daly. Y agregó: “Nunca habíamos pasado algo así”.

Este martes, Moten reapareció en escena y brindó una exquisita versión de “Jolene”, de Dolly Parton. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público es que debajo de las anchas mangas de su vestido verde podía verse que llevaba dos yesos que terminaban en sus pulgares.

Tras su presentación, Shelton realizó un repaso de lo ocurrido. “Te caíste del escenario, le dijiste a Carson que estabas bien. Esa noche te esperamos en los ensayos y nos enteramos de que estabas en el hospital”.

En broma, la coach le hizo prometer que iba a mantenerse “intacta” hasta la próxima presentación. Y Molten le siguió el juego: “¡No voy a romper nada! Van a tener que sacarme en una silla de ruedas, pero yo voy a seguir cantando”.

Nacida en Memphis, Moten cantó en coros de iglesias durante su infancia. Fue corista de Michael Bolton, Tim McGraw y Faith Hill. En 1994 lanzó su primer disco, que llevó su nombre por título. Su tema “Come In Out of the Rain” tuvo relativo éxito. Luego llegarían otros cuatro discos de estudio, pero decidió anotarse en The Voice en busca de revitalizar su carrera y obtener una mayor trascendencia a nivel nacional.