En medio de una prueba de eliminación, un participante de Corte y confección sufrió un desmayo por un bajón de presión Crédito: Captura de TV

Momentos de mucha tensión se vivieron en Corte y confección, el programa que conduce Andrea Politti por eltrece, cuando uno de los participantes que podía ser eliminado se desmayó en vivo.

Luis y Lena podían quedar fuera de competencia y de pronto, mientras Politti hablaba, se escuchó un ruido: era Luis que se había desplomado. Inmediatamente fueron a un corte y a la vuelta explicaron que Luis había sufrido una baja de presión. "Se le bajó la presión, vamos a llamar a un médico, tranquilos. ¿Volvió? Bueno, sacalo un poquito de cámara por favor, sacalo de cámara, por mí. Ay, qué feo esto", dijo la conductora.

Luego Politti contó que muchas personas le preguntan si los participantes se ponían nerviosos de verdad. "Claro, hay mucha tensión", explicó. Preocupada, continuó: "¿Está mejor Luisito? No le saquen el aire por favor, ya viene el médico. Necesito al jurado que venga. No se crucen en cámara, chicos, por favor. Lo estamos atendiendo a Luis. Tremendo este momento, uno no quisiera vivirlo nunca", dijo mientras varios participantes pasaban a ver cómo se encontraba su compañero.

Entre las ideas y vueltas de participantes y productores, Andrea dijo: "No me gusta cuando alguien se siente mal y queda expuesto en cámara". Y mirando a los jurados, Verónica de la Canal, Benito Fernández y Elsa Serrano dijo: "Qué difícil es para ustedes también decidir. Yo creo que con lo que ha pasado hoy no hay ni ganador ni perdedor, me parece que es muy fuerte lo que está pasando, no se puede ir alguien hoy. Así que tranquilo Luis, tranquilo, tranquilo que te quedás. Tranquila Lena también".

Cuando Luis se sintió mejor, pidió disculpas por haberlos hecho pasar un mal momento. "No sé qué me pasó. Me sentía bien y de repente sentí que me iba para atrás. No reaccioné. Y reaccioné cuando vi a Lena. Para mí es importante estar en el programa porque tengo depositados todos mis sueños acá. No fue cansancio", dijo. Y enseguida Politti tomó la palabra. "Quiero que la gente entienda la responsabilidad que tiene el jurado. Los participantes se juegan para ser el diseñador del año. Acá hay sueños, historias, le ponen el alma. Sonríen pero por dentro tienen muchos nervios. Tranquilos, Luis y Lena, porque hoy obviamente no se va nadie", aseguró la conductora.