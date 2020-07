El periodista Peter Schouten aseguró que los holandeses consideraron "un asco" la tapa de la revista Caras Fuente: AFP

El periodista holandés Peter Schouten está indignado por la tapa de la revista Caras y contó en Intrusos (América) que en su país hay un debate nacional. "Es muy fuerte. Todos los holandeses dicen que es un asco esa tapa de esa revista. Es un escándalo nacional. Amalia, (hija mayor del Rey Guillermo y de Máxima y heredera al trono), es una niña de 16 años, no importa si es princesa o no. Pero es horrible lo que pasó esta semana. Además ella tampoco puede defenderse ni hablar con la prensa. Es una niña y no se trata así a una niña. Es un asco lo que hicieron", disparó el periodista. Y agregó que en Holanda, el peso de la princesa no es un tema. "Aquí no se habla de eso. Hubo algo de cyberbullying pero ese no es tema. Hasta ahora que, insisto, es un escándalo nacional. Amalia es una niña linda que no tiene que luchar contra nada. Déjenla en paz. De todas maneras, no creo que esta tapa tenga repercusiones legales porque a la familia real le conviene que se deje de hablar".

"Amalia tiene una vida normal, es humilde y también bastante misteriosa porque sus padres la protegen. Cuando cumpla los 18 va a tener un papel oficial y vamos a saber un poco más. En Holanda hay códigos en la prensa que en Argentina no existen. Sabemos que no se pueden publicar fotos privadas y no lo hacemos. Hay dos momentos oficiales para tomar fotos a la familia real: una vez en vacaciones de verano y otra en invierno, cuando están esquiando en Austria. Es muy estricto eso".

Schouten aseguró que la princesa es "una chica común. Es muy amable, honesta, con mucho humor y gran corazón. Es también muy inteligente, tiene muy buenas notas en la escuela, estudia chino también. Se dice que, tal vez, vaya a estudiar al exterior pero eso se complicaría porque tendrá compromisos oficiales. Tiene tres hobbies: andar a caballo, cantar y jugar hockey. Una vez, en una de las pocas entrevistas que dio la familia, Amalia dijo que a veces le parece surrealista que esa sea su vida".

El periodista también reveló que la persona más popular en Holanda es Máxima. "En segundo lugar el rey Guillermo y en tercer lugar, Amalia. Amamos a Máxima porque tiene mucha presencia, carisma, y es muy humilde. Para los holandeses ella es perfecta. Se dice que gracias a ella el rey es tan popular también; antes era un nerd".