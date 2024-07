Una participante de Gran Hermano reveló que no recibió el auto que ganó hace 70 días en el reality: “Hay como un atraso en todo”

Escuchar

Apenas Zoe Bogach fue eliminada de Gran Hermano (Telefe), dos meses atrás, se mostró ansiosa por recibir el auto 0 kilómetro que había ganado en un juego dentro de la competencia. Sin embargo, la producción del reality televisivo, que bajó el telón hace tres semanas y coronó a Bautista Mascia como su ganador, aún no se comunicó con la joven para entregarle su premio.

El 8 de mayo Zoe eligió la llave número 64, entre 200 opciones posibles, y logró encender un automóvil de una reconocida marca. Bajo la consigna del juego, con esa feliz coincidencia, el vehículo pasó a ser de su propiedad. Dos semanas después de aquel episodio, Bogach quedó eliminada del juego. Recientemente, al aire de Se Picó (Generación Z), Florencia Cabrera le consultó por el premio. “Preguntan acá en el chat si ya te dieron el auto que te ganaste”, indagó su excompañera de la casa. “No, no me dieron el auto. Pero bueno, viste cómo es... Hay como un atraso en todo”, disparó Bogach entre risas. “Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan al toque, hay lista de espera” , justificó Gastón Trezeguet, conductor del programa y panelista de El Debate de Gran Hermano.

“Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan de toque”, siguió Trezeguet. Y Zoe retrucó: “Yo llamé para que me dejaran ir a un programa y me contestaron: ‘Ah no sé gordi, yo estoy de vacaciones’”.

Demoras excesivas y reclamos de los televidentes

No es la primera vez que la entrega de los premios de Gran Hermano despierta polémica. Al inicio de la última edición del ciclo, se había entendido que todos los finalistas recibirían una casa, algo que Santiago del Moro confirmó al aire el primer día del reality. Sin embargo, cuando quedaban solo tres participantes en la casa, el conductor anunció un cambio: “El campeón se llevará una casa prefabricada, más de 70 millones de pesos, una moto y un año de cerveza gratis. Por otro lado, el segundo puesto recibirá 10 millones de pesos, una moto y bebidas alcohólicas, mientras que el tercero obtendrá 5 millones de pesos, una moto y un año de cerveza gratis”.

Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2023, esperó 190 días para recibir su premio

La reacción de los participantes, Nicolás Grosman, Emmanuel Vich y Bautista Mascia, no pasó desapercibida y fue reflejada en redes sociales, donde los usuarios de X manifestaron su enojo. Distintos comentarios reflejaron la indignación de algunos de los fanáticos en las redes.

Tras advertir la indignación que el tema generaba fuera de la casa, Del Moro decidió aclarar el tema antes de la final en su cuenta de Instagram: “ Vale aclarar, para los que me preguntaban por los premios de GH: más allá de los 71 millones para el 1° puesto, la casa, la moto, etc., el 2° y 3° puesto tendrá su moto, premio de cerveza por un año y la posibilidad de elegir el dinero en efectivo o una casa, como se lo comunicamos desde el comienzo ”.

Sin embargo, Vich afirmó en el programa de streaming Se Picó que a los finalistas que quedaron en el segundo y tercer puesto en la última edición de Gran Hermano solamente se les entregará el dinero anunciado y que no pueden optar por recibir una casa prefabricada. Además, el joven aclaró que el único que recibirá tanto la plata como la casa es Bautista Mascia, el ganador.

¿Y LAS CASAS?



Emmanuel mencionó en #SePico que al segundo y tercer puesto de #GranHermano no les van a entregar las casas que les habían prometido inicialmente pic.twitter.com/KuwRN8gY8i — TRONK (@TronkOficial) July 25, 2024

Eso no fue todo. El año pasado, el ganador de la edición 2023, Marcos Ginocchio esperó 190 días para recibir su premio . “A Marcos se le está devaluando el premio, esto es lógico, primero por cómo está la Argentina y segundo porque el contrato dice que el ganador, Marcos o quien fuera, podía retirar el premio seis meses después. Esto es muy habitual en los realities y programas que entregan dinero”, explicó en ese momento Ángel De Brito, al aire de LAM (América).

En el caso de Emmanuel Vich y Nicolás Grosman, que obtuvieron el segundo y tercer puesto en la competencia de 2023, aún no recibieron el dinero correspondiente a su premio. Según trascendió, en el contrato que los participantes firmaron con el canal ya estaba establecido que la entrega de los premios puede demorar al menos seis meses.

LA NACION

Temas Gran Hermano