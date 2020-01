Valeria Mazza: "No todas las chicas flacas son enfermas"

La modelo y los estándares de belleza. 01:55

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2020 • 00:21

Hablemos de otra cosa, el programa de Pablo Sirvén en LN+ no se toma vacaciones, pero sí cambia de escenario. La "Edición Verano" del ciclo, que comienza el domingo 5 a las 21, se llevará a cabo en Punta del Este, con Valeria Mazza como protagonista.

La modelo recibió al periodista en su finca, para una charla en la que recorrió su trayectoria, además de hacer foco en la actualidad. Algo retirada de los medios, Valeria volvió a ser noticia cuando Pancho Dotto "se ocupó" de ella en el programa Debo decir, que conduce Luis Novaresio : "Ella en un momento decidió irse de la empresa pero se fue sin avisar", lanzó.

Desde entonces comenzaron los chispazos entre el representante y la top model, tema que a Mazza no le gusta nada. "Me duele que Pancho salga a hablar mal, sin antes tomarse el trabajo de llamar por teléfono, porque yo no tengo necesidad de hacer públicas las cosas privadas. A no ser que esté buscando algo más", le dijo al Sirvén, y así dio a entender una segunda intención no explicitada de Dotto.

Valeria Mazza y su opinión sobre Pancho Dotto. 01:34

Video

Enseguida continuó: "Él está ofendido pero no entiendo cuál es el reclamo. Desde mi lugar no tiene absolutamente nada que reclamar, a no ser que le duela que hoy no tengamos una amistad como la que teníamos en su momento, que haya algo más emocional o sentimental. En el tema laboral no hay reclamos. El tenía un ojo clínico fantástico para ver quién tenía futuro en el mundo de la moda. Pero después evidentemente nosotras (las modelos) crecíamos y llegaba un punto que necesitábamos otra cosa".

La disputa con Dotto llevó a Valeria a profundizar sobre el mundo del modelaje, particularmente sobre esa imagen muchas veces irreal que proyectan los desfiles y la publicidad: "Siempre estamos castigando a las flacas, y hay un montón de chicas que son así por naturaleza, no todas las flacas son enfermas. Una cosa es la modelo que se quiere dedicar a eso pero otra son las mujeres que consumen moda o les gusta verse bien".

Agregó: "Con la edad, la experiencia y trabajando en el mundo de la belleza y de la estética hoy puedo decir que hay que verlo desde lo saludable. Si uno quiere en hacer dieta dice: 'empiezo el lunes", pero si lo piensa desde el lado de la salud, que todo lo que consume influye en el físico, en el bienestar, en la piel, quiere empezar a cuidarse ya porque quiere estar sana".