Verónica Llinás: "No se puede mantener la cuarentena y hacer ficción"

Mientras se acerca el final del segundo mes en cuarentena, el encierro resulta cada vez más pesado. Verónica Llinás ha sabido cómo sacarle partido a través de Instagram, donde se divierte haciendo el personaje de una mujer de clase alta (en un registro similar al de China Zorrilla) que se encuentra desorientada al tener que ocuparse de las tareas de la casa.

Invitada al minireportaje virtual de Bendita , la actriz describió a su personaje y subrayó su costado caricaturesco como para que nadie se ofenda ni se sienta aludido: "Es una mujer que no ha hecho nada en su vida, y no sabe cómo funciona el lavarropas o la heladera, o hacerse un huevo frito o arroz hervido. Me parece que es muy rico ese mundo para fantasear muchísimas cosas, y también para reírse de uno mismo. Yo también soy un poco esa, obviamente está exagerado eso, como también el rol de clase. Yo sé que toda la gente no es así, pero cuando uno hace humor exagera todo".

Aunque reconoció que en su casa no tiene televisión, pero sí "compañía humana y animal", a la actriz la cuarentena se le hace cuesta arriba: " Muchas veces fantaseé con no salir. Obviamente ahora no es que estoy chocha, a veces me quiero colgar de un árbol . Igual quiero llevar un mensaje de positivismo".

Finalmente, ante una pregunta de Mercedes Ninci, Llinás se metió en la disputa entre los actores que no pueden ejercer su profesión, y la asociación que los nuclea que recomienda que sigan en cuarentena por no ser un servicio esencial. Contra todo pronóstico, la actriz eligió una posición intermedia sin jugarse demasiado: " No se puede mantener la cuarentena haciendo ficción, si tenés una escena de acercamiento o de beso no se podría hacer. Tal vez se podría inventar algo para reactivar la actividad respetando las medidas de aislamiento y todo eso. Tenemos que estar reinventándonos todo el tiempo".