Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de mayo de 2020 • 02:10

El matrimonio entre Vicky Xipolitakis y Javier Naselli duró poco más de un año, tiempo que comenzó como un cuento de hadas, pero que incluyó acusaciones de ella hacia él por violencia de género. La pareja se separó definitivamente a mediados del año pasado, cuando el hijo de ambos, Salvador Uriel, tenía apenas unos meses de vida.

Hoy, la mediática se encuentra en medio de una disputa legal por alimentos que, calcula, se resolverá cuando pase la cuarentena. Mientras tanto le contó a Santiago del Moro en Juntos podemos lograrlo lo sola que se siente de no ser por su familia: "Me duele decir que el papá del bebé no lo ve, ni preguntó en plena pandemia cómo está. No le importa el hijo. Mi papá es la persona que mantiene a mi hijo como lo hizo conmigo toda la vida. Él tiene más de 60 años y no lo puedo exponer a que salga. Pero bueno, me hace llegar alimentos, no nos falta nunca nada porque tengo un papá con todas las letras".

En un reportaje virtual, Xipolitakis le contó al conductor que la relación con su ex no tiene vuelta atrás: " A veces me da un poquito de tristeza, entonces me encierro sola un ratito, lloro y vuelvo con una sonrisa . Me duele que cuando en plena pandemia la gente se muere, él no pregunte cómo está su hijo, o si necesita algo. O aunque sea si puede pagar la obra social para no estar llamando a cada rato a mi padre. No estamos hablando de alguien que no tiene, pero hay personas que son miserables de corazón. Igual a Salvador nada le llega, acá todo es fiesta, alegría, sonrisas, todo es juego. En algún momento le va a caer la ficha de cómo se está manejando. Acá se separaron los grandes, pero no nos olvidemos que hay un menor, con la calidad de vida y los gastos que tiene".

Recientemente, la Justicia desestimó la denuncia que hizo Vicky contra el padre de su hijo, pero ella le dijo a Del Moro que se trató de un error técnico y la mala elección del abogado: "Falló en contra porque no se contestó y lo tomó como una falta de respeto -intentó explicar, a su manera-. Fueron tres plazos para contestar, y se vencieron porque tenía un abogado de canje. Solo sirvió para lo mediático, pero esto es el futuro de mi hijo. Por eso dijeron que tenemos que pagar el 50 por ciento cada uno. Pero la madre no tiene ingresos, estoy sin trabajar y lo único que hago es criar a mi hijo y me mantiene mi papá. Es todo un chiste. Después sale la abogada a decir que la cuota se paga, pero lo que pagan, para cumplir con la Justicia, es el sueldo que de la niñera . Atrás de eso están todos los gastos de la casa, los alimentos de Salvador, el ritmo de vida, un montón de cosas que nadie paga".

La nota terminó con Xipolitakis preguntándole a los periodistas en el estudio cómo pasaban la cuarentena mientras mostraba su espléndido atuendo, que incluía un cinturón Gucci. La respuesta llegó en tono de ironía por parte de María Julia Oliván: "Nosotras, acá. No tenemos niñera, no tenemos cinturón Gucci, estamos laburando, lavamos la ropa y cuidamos a los pibes. Hacemos lo que podemos".