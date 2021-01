Viviana Saccone: "Lo explícito siempre es un límite"

Viviana Saccone habló de cuáles son sus límites a la hora de aceptar un proyecto

"En una temporada muy difícil nos está yendo muy bien y estamos muy agradecidos. Hacer gira es una buena estrategia porque acercamos el teatro a la gente y eso sirve a todos", reflexionó Viviana Saccone en Intrusos, el programa de espectáculos de América.

La actriz está de gira por varias ciudades de Córdoba con Divino divorcio, una comedia que protagoniza junto a Rodolfo Ranni.

La actriz habló además de lo mucho que extraña hacer ficción y de que prefiere interpretar a villanas más que a heroínas. "Fue un año difícil para la ficción pero cuidándonos podemos volver a grabar también. La ficción no se va a terminar, hay que encontrar nuevas maneras como en todos los ámbitos. La gente necesita distraerse. Se extraña la época en que se hacía una tira después de la otra y confío en que eso va a volver. La villana se disfruta mucho más porque además la heroína no chapa nunca", rió con picardía.

En pareja con el actor y DJ español Aitor Miguez, Saccone contó que esta vez su pareja no la acompaña. "Está ensayando, quizá viene en algún momento". Y develó que la seduce el acento español: "Hace ocho años que vive en nuestro país pero tiene el acento porque debe haber ganado mucho con las mujeres. Cuando decían que estaba con Maxi Iglesias [compañero en la tira Separadas], yo ya estaba con otro español. Pasa que soy muy reservada. Soy una agradecida al universo", remarcó.

Saccone contó que evita dar más detalles de su vida privada porque no quiere exponerse. "Trato de vivir la de la manera más relajada, sigo con mi bajo perfil pero tampoco tengo nada que ocultar. Prefiero poner límites y preservar mi vida", manifestó.

Con una extensa carrera en televisión y teatro, Viviana aceptó que hace unos años la gente empezó a verla más sensual. "Lo que cambió fue la mirada del otro porque yo soy la misma. Y posiblemente fue a partir de la obra de José María Muscari, En la cama. Tiene cierta lógica y algo de eso pudo haber sido. Se me tenía como una heroína de telenovela y Muscari me propuso hacer un striptease en la obra, e impactó. Adoro a Muscari y me llamó para sumarme a Sex pero yo ya había arreglado otra cosa. Me hubiera gustado volver a trabajar con él que tiene una mirada controversial para muchas cosas. Si hubiese aceptado, habría hablado con él sobre mi trabajo. Lo explícito siempre es un límite: llego hasta ahí pero hay que hablarlo con el director", subrayó.

Finalmente, le preguntaron sobre los dichos de Florencia Peña, quien aseguró que "le daría a Viviana Saccone". La respuesta de la actriz fue pícara. "Después la llamo", dijo entre risas.

