A una semana de haber sido operada de urgencia por una infección pelviana que afectó sus trompas de Falopio y apéndice, Lourdes Sánchez fue dada de alta y habló sobre este difícil momento entre lágrimas.

Desde su casa, y con muchas ganas de volver a trabajar, la bailarina charló con Los ángeles de la mañana y contó todo sobre su recuperación. "Volver a casa me subió el ánimo. De salud me estoy recuperando muy bien, ya las heridas no duelen. La semana que viene me sacan los puntos y calculo que me darán el alta, aunque para el 'Bailando' voy a tener que esperar un poco más", explicó. Y en cuanto a sus cuidados diarios, agregó: "No puedo hacer fuerza, ni levantar a Valentino [su hijo], ni correr, ni bailar por ahora. Tengo que estar tranquila. Todavía estoy con antibióticos e inyecciones".

Luego, aclaró que su hijo está feliz de tenerla todo el día en casa. "A Valen lo tengo súper pegado, está muy mamero. Nos la pasamos jugando. Los días que estuve internada estaba raro. Encima el domingo fue un día de la madre muy particular. Me sentí horrible, estaba con vómitos", contó.

Además, recordó cómo fue la "accidentada" visita de Marcelo Tinelli en el sanatorio. "Llegó en medio de mis vómitos. Estaba sola porque justo Pablo [Prada, su marido] había ido a buscar a Valen. Estaba sentada tipo indio en la cama, con la palangana, y justo apareció Marcelo. Hablamos un montón. Estaba muy preocupado. Nos conocemos desde hace muchos años, yo lo quiero mucho. Más allá del show, es muy importante en mi vida. Me pareció un acto de cariño y amor muy lindo que venga a verme", confesó.

Enseguida, y entre lágrimas, recordó su reacción cuando le dijeron que tenían que operarla de urgencia hace una semana. "Me asusté un montón. Entrar al quirófano no es grato y encima no estaba Pablo en ese momento. Cuando llegó, me volvieron a sacar del quirófano para que lo vea y le dé un beso", relató Sánchez, además de asegurar que lo que le dio más angustia fue enterarse que le habían tenido que sacar las trompas.

Quebrada, y casi al borde del llanto, la actriz que en el verano va a hacer temporada de teatro en Buenos Aires junto a Anita Martínez y Valeria Archimó, aseguró que el deseo de volver a ser madre sigue intacto. "Soy re positiva y pienso que las cosas pasan por algo. Y miro para adelante (...). Para ser mamá tengo que hacer un tratamiento, ya no podré quedar embarazada de manera natural porque me sacaron las trompas en la operación, pero soy joven, tengo 33 años, así que esa idea no la descarto", confesó.

Por último, aseguró que este mal momento le sirvió para darse cuenta del gran hombre que tiene a su lado. "Lo amo con locura. Lo que tuvo que pasar Pablo es muy fuerte. Es un hombre increíble, el mejor papá y marido del mundo. No me importa lo que digan, estoy locamente enamorada de él desde hace 11 años", remató con tono romántico.