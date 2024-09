Ya sin Tamara Pettinato en el panel, Mariela Fernández confirmó que será panelista estable de Bendita

Escuchar

En el mediodía del viernes se confirmó que la periodista y locutora Mariela Fernández será panelista fija, dos veces por semana, en el programa periodístico y de humor Bendita (que emite El Nueve de lunes a viernes, a las 20.30), un mes después de la salida de Tamara Pettinato, quien se fue del ciclo en una suerte de desvinculación luego de que se filtraran videos junto al expresidente Alberto Fernández.

De esta manera, la también conductora de Crónica TV y locutora de La 100 FM 99.9 vuelve a su rol de panelista en Bendita, del cual ya había sido parte hasta enero de 2018. Tras la confirmación, Fernández habló con LA NACION: “Sí, volví a Bendita; voy a estar los martes y jueves seguro, salvo la semana que viene, que estaré lunes y martes, ya que hay un día en que no va Beto [Casella]. Oficialmente, nadie me dijo que soy el reemplazo de Tamara (Pettinato), pero creo que cae por decantación. Sin embargo, sé que hay un mix previsto, una rotación, en el panel”.

Mariela Fernández estará en Bendita dos veces por semana Patricio Pidal/AFV - Archivo

A un mes de esa salida, los detalles de esta aún no quedan claros. En un primer momento trascendió que la hija del ex Sumo había tomado la decisión de dar un paso al costado, luego de que el conductor del ciclo, Beto Casella, y la producción, le sugirieron tomarse algunos días fuera del aire hasta que se calmaran las cosas.

Qué decisión tomó El Nueve tras el escándalo

Según anunció la semana pasada la propia Pettinato, inició acciones legales contra Bendita, ya que le “Niegan que haya trabajado ahí“. Aseguró también que nadie se comunicó con ella nunca más.

El pasado jueves, en una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), Pettinato dio a conocer que inició una “guerra” legal con la producción. “Se dijo que pasó a legales tu situación con Canal 9. ¿Qué nos podés contar de eso?”, preguntó el cronista Walter Leiva. “Sí, pasó a legales”, respondió la comunicadora mientras caminaba, a su salida de una de las radios donde trabaja. Y agregó “El canal siempre puede elegir. Tiene que dar un motivo”, explicó. Al ser consultada sobre si recibió una notificación al respecto, respondió categóricamente: “No, nadie se comunicó conmigo nunca más”.

Tamara Pettinato, en su primera aparición en Bendita tras el escándalo de los videos con el expresidente Alberto Fernández

Más aún, cuando le preguntaron si había iniciado alguna acción concreta contra la emisora mediante una carta documento, Pettinato fue contundente: “Sí. Sí nunca más te avisan nada, tenés que cerrarlo vos e alguna manera”.

Dos días antes, el notero de LAM Alejandro Castello había ido a buscar a la panelista a la salida de Radio con Vos, la emisora en la que trabaja junto a Ernesto Tenembaum en el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, para que contara su situación en el programa de elnueve.

Sonriente pero notablemente incómoda, Pettinato caminó junto al cronista hasta su auto y aseguró: “Estoy bien, pero no quiero hablar sobre el tema”. Cuando Castello le preguntó si estaba al tanto de que la madrastra de Wanda y Zaira Nara, Alicia Barbasola, estaba ocupando su lugar en Bendita, remarcó: “No sé de qué me hablás. Yo solo hablo de los programas que son míos y respecto de mi trabajo” , indicó, dando a entender que su paso por el programa de Casella ya formaba parte del pasado. Sin embargo, cuando Castello le preguntó si su situación en el ciclo televisivo ya se había resuelto, Pettinato disparó: “No. Todavía no se cerró; estamos en la misma. No tengo idea si me quieren reubicar en otro programa del canal. Nadie se comunicó conmigo. Me pidieron que me tome otra semana y nunca más se comunicaron. Esa es su manera. No tengo idea del reemplazo, porque yo me lo tomo así: cuando me echan, ya está”.

“Que decida el canal”

A fines de agosto, apenas días después de conocidos los videos que la involucraban sentimentalmente con el expresidente, Beto Casella, invitado a Dante de 10, el programa que Dante Gebel conduce los domingos por la noche en Radio 10, se había expresado en estos términos de la situación y de la comunicadora: “Ahí hay una serie de gestiones... La producción habla con ella, ella lo toma mal y dice que se sintió descuidada por nosotros por el tratamiento que le dimos. Nosotros le dimos un tratamiento delicadísimo, amable. Ella dice que no, que no la cuidamos. Que tampoco la cuidamos el día que vino a hablar, creo que fuimos muy hospitalarios. Muy cálidos, pero es un tema de pareceres”, siguió.

"Yo me salgo de acá", había declarado Beto Casella acerca de la disputa entre Tamara Pettinato y el canal. "Es tarea de un gerente de Recursos Humanos" NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

En ese momento, recordó el conductor, Pettinato se enojó. “Yo, si ustedes me proponen esto, me doy por despedida, no vuelvo”. “Bueno, qué se le va a hacer. Le dejé un mensaje. Le dije: ‘Tamara, la idea de que te tomes unos días es mía. Te lo asumo y te lo comunico. Y como además vi mensajes que le mandaste a la producción, si vos no querés venir más, no hay ningún problema. A mí me da igual”, repasó y contó que luego se desligó del problema. “Yo no tengo que estar mediando, gestionando todo esto, que es tarea de un gerente, de recursos humanos o de programación, así que yo me salgo de acá y ahora que decida el canal’”, recordó.