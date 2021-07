Yanina Latorre fue interrumpida por personal de Migraciones mientras hacía un móvil con Ángel de Brito

En el marco de los festejos por el Día del amigo, Ángel De Brito estaba sorprendiendo a sus panelistas con saludos de sus amistades, pero un hecho inesperado lo interrumpió. ¿Qué pasó? Un móvil de migraciones llegó hasta la casa de Yanina Latorre (quien estaba participando en el programa vía zoom) para corroborar que esté cumpliendo con el aislamiento obligatorio, por haber regresado de Miami el pasado domingo. La mediática, fiel a su estilo, mostró todo el procedimiento en vivo.

“Ángel, tengo un problema”, gritó Latorre interrumpiendo el agradecimiento de Mariana Brey por el saludo sorpresa de su amiga Connie Ansaldi. Si bien en un primer momento el conductor no le llevó el apunte (pensando que se trataba de sus clásicas interrupciones), la insistencia de la rubia obligó a frenar a la periodista en su discurso para ir a la cámara que transmitía desde la casa de Latorre.

“Llegó Migraciones”, explicó, justificando sus gritos. “¿Llego la gendarmería ahora en vivo? Me encanta, a ver si se la llevan presa”, exclamó casi sin poder creer la situación el conductor del ciclo matinal de eltrece. Fiel a su estilo, la mujer de Diego Latorre mostró en vivo el encuentro: “Holis. Justo llegan, estoy en vivo trabajando. Vení, quiero que la gente vea que vienen. ¿Te saludo con el puño o no hay saludo?”, expresó mientras los oficiales se acercaban a su domicilio.

Mientras los representantes del Ministerio de Salud corroboraban sus datos y le explicaban el motivo de su visita, la panelista aprovechó para preguntarle algunas dudas y aprovechó para darle un palito a las autoridades. “La duda es: ¿Cuándo me hisopo y soy libre? (…) Estamos en vivo por Canal 13 para que vean que ustedes cumplen. Saluden a las ‘angelitas’”, le contó a un oficial que se acercó a la puerta de su hogar.

Luego de que le explicaran cómo seguir con el protocolo, la rubia hizo su último descargo. “Una duda: ¿la gente está yendo a los hoteles? Porque yo no hubiera ido, me hubieran llevado presa. ¿No se quejan de pagar 100 lucas? Ustedes no tienen nada que ver, pero yo no hubiera ido al hotel. Soy quilombera por naturaleza”, aclaró. Y mientras despedía eufórica a sus visitantes, gritó: “Voy a estar acá, no tengan miedo porque soy un farol. Si salgo la gente me denuncia”.

Latorre regresó al país el domingo, luego de haber quedado varada en Miami por las nuevas medidas del gobierno nacional para los ciudadanos argentinos que se encuentran en el exterior. La panelista había viajado a comienzos de junio con toda su familia, cuando fue alcanzada por las restricciones, de las cuales se quejó en reiteradas ocasiones en sus historias de Instagram y también desde su cuenta de Twitter.

“A un hotel o a un aguantadero a hacer la cuarentena no voy a ir”, disparó la panelista, y luego se dirigió directamente al presidente de la Nación, Alberto Fernández: “Hacé algo, macho, porque lo que estás haciendo es al revés”, disparó. “Todo el mundo está mejorando, está abriendo, acá hay una vida. Vienen a Miami, la gente usa barbijo, están vacunando, hisopados, pero no es lo que estamos viviendo en Buenos Aires, la psicosis de la gente, no digo lo de los casos. Acá hay una vida normal, a nosotros nos tienen como ganado”, expresó con indignación.

