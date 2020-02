Terminó el Festival de Punta del Este con varias perlitas

Los argentinos se fueron con las manos vacías; brilló Maribel Verdú con su presencia

PUNTA DEL ESTE.- Con doble coronación para La fiebre, que se alzó con el premio a la Mejor Película por parte del Jurado Oficial y el premio de la crítica uruguaya, culminó la 23» edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Fue la gran noche del cine brasileño donde además de la película dirigida por Maya Da-Rin también A los ojos de Ernesto, de Ana Luiza de Azevedo, obtuvo el premio al Mejor actor para su protagonista Jorge Bolani, y repitió una semana después el máximo premio que había tenido lugar en la premiación del Jewish Film Festival donde Segundo tiempo. de Rubens Rewald. conquistó también el máximo galardón. El resto del palmarés se repartió entre España, con Carmen Arrufat como Mejor actriz por La inocencia y la mención especial para el film paraguayo Matar un muerto. La estatuilla denominada Mauricio Litman, en honor al fundador del festival en 1951, se entregó en forma previa a la proyección del film franco-tunecino Arab Blues, premiado en la última edición del festival de Venecia. El cine argentino, representado por La forma de las horas, de Paula de Luque; y la coproducción con Chile El Príncipe, se fue con las manos vacías aunque con gran repercusión entre la crítica y el fervor del público que también aplaudió Gran Orquesta, de Peri Azar; Malamadre, de Amparo González Aguilar; Al acecho, de Francisco D'Eufemia; El canto del tiempo, de Mana García; y Marea alta, de Verónica Chen (presentada por su protagonista Gloria Carrá).

Todo había comenzado una semana atrás de la mejor forma con la presencia en el escenario de la famosa actriz española Maribel Verdú, quien fue la encargada junto al realizador Gerardo Herrero y la productora Mariela Besuievsky de presentar El asesino de los caprichos, thriller donde un criminal serial reproduce con sus víctimas escenas de la serie de grabados Los caprichos, de Goya. Rodada en diversos escenarios característicos de Madrid, la película hizo reflexionar a su protagonista: "Sabes que pasa, Aura y yo nos conocimos y hubo un enamoramiento que es decir, guau, ¡que actriz! ¡que compañera! Todo lo terrible de la historia lo podíamos hacer porque nos adorábamos luego", señaló en diálogo con la nacion la actriz que protagoniza la clásica historia de la pareja de detectives despareja, que completa Aura Garrido. La también actriz de títulos fundamentales como Amantes, La buena estrella, Y tu mamá también y El laberinto del fauno confiesa que se siente mejor en el cine iberoamericano y por eso reúsa de Hollywood y en esas coordenadas encuentra a Buenos Aires: "Venía de Chile de un rodaje terrible y me iba directamente hacia Argentina a rodar Frontera Sur, que aquí se estrenó como América mía. La Argentina se convirtió en mi segunda casa", señaló.

Un rico panorama internacional permitió conocer títulos como Corpus Christi, del polaco Jan Komasa, que perdió el Oscar ante Parasite y es una inteligente reflexión sobre la religión pero también sobre la identidad; el sensible retrato de dos niños que se reencuentran luego de los años, y de la Segunda Guerra Mundial, en The song of names, de François Girard; y particularmente dos firmas de peso: De repente, el paraíso, de Elia Suleiman; y Lazos de familia, la última memorable realización del maestro británico Ken Loach. La primera se encuentra actualmente en cartel y la segunda tiene confirmada su exhibición en la Argentina.