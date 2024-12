Thalía estrena nuevo podcast y se sincera por primera vez sobre la muerte de su hermana, Ernestina Sodi

Thalía, reconocida cantante y actriz mexicana, comenzó una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su pódcast Zoom In, donde busca compartir detalles íntimos, su forma de pensar y su filosofía de vida. En el episodio inaugural, abordó un tema personal: la pérdida de su hermana, Ernestina Sodi, que ocurrió el pasado 8 de noviembre de 2024.

Sodi, escritora y periodista, falleció a los 64 años debido a complicaciones derivadas de la ruptura de la arteria aorta, lo que le provocó dos infartos. Este suceso marcó profundamente a la familia y, aunque Thalía transitó este dolor de manera privada, ahora decidió compartir sus emociones con su público.

Ernestina Sodi fue una escritora y periodista mexicana, y una de las hermanas mayores de la cantante Thalía Foto Instagram @thalia

El impacto de la pérdida de Ernestina Sodi para Thalía

Ya pasaron tres semanas desde el fallecimiento de Ernestina Sodi, un evento que conmocionó no solo a su círculo cercano, sino también al ámbito cultural en México. Camila Sodi, hija de la escritora, fue quien anunció públicamente el deceso de su madre y expresó el vacío que deja en su familia.

Thalía, por su parte, permaneció en silencio en redes sociales durante días antes de reaparecer con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y el anuncio de su pódcast.

En un video publicado en su canal de YouTube, que ha acumulado más de 80.000 vistas en menos de 24 horas, la cantante habló sobre el dolor de perder a su hermana y la forma en que este suceso impactó en su vida. “Es un golpe devastador. Me siento como si un tren a toda velocidad me hubiera arrollado. Su ausencia es algo que aún no puedo procesar por completo”, expresó.

La reflexión de Thalía sobre la pérdida y la fe

Durante el pódcast, Thalía se mostró reflexiva y abierta al describir su duelo. Recordó los momentos compartidos con Ernestina, como las largas conversaciones, las risas y los abrazos que ahora añora. “Extraño su presencia, sus sonrisas, sus manos llenas de caricias, y sus ojos llenos de historias. Su ausencia es un vacío irremplazable”, dijo.

La cantante también habló sobre cómo la fe ha sido un pilar fundamental para enfrentar este difícil momento. “Para quienes hemos perdido a un ser querido, encontrar sentido en medio del dolor puede parecer imposible. Sin embargo, mi fe en Dios y en la vida después de la muerte me da esperanza. Sé que mi hermana está en un lugar mejor, pero eso no quita el dolor de no tenerla físicamente aquí”, compartió.

Los nuevos proyectos de Thalía

El lanzamiento de Zoom In marca un nuevo capítulo en la carrera de Thalía, quien busca conectar con su audiencia desde una perspectiva más personal. Este podcast se suma a otros proyectos recientes de la cantante, como su álbum “Navidad Melancólica”. Aunque consideró la posibilidad de posponer los lanzamientos debido al duelo, decidió seguir adelante en honor a su hermana.

“Este álbum nace de mi necesidad de preservar mis recuerdos de infancia, transformándolos en memorias llenas de alegría, esperanza y fuerza para llenar mi vida de fe en estas fechas tan especiales”, escribió en sus redes sociales. El álbum navideño, que recuerda la infancia de la artista, es una representación del amor que siente por la música y será lanzado el 4 de diciembre.

“Navidad Melancólica”, el nuevo álbum de Thalía Instagram Thalia

Las reacciones de los seguidores sobre Zoom In de Thalía

Los seguidores de Thalía mostraron un apoyo constante a través de mensajes en redes sociales. Muchos compartieron historias personales de duelo y agradecieron a la cantante por abrirse sobre su pérdida y proporcionar palabras de aliento. “Mucha fuerza mi vida. He perdido un hermano también hace tres años y sé como se siente perder alguien así”, escribió uno de sus fanáticos. “Gracias vida mía por compartir este momento. Gracias a Dios estás bien”, fue otro de los mensajes que dejaron.

Con Zoom In, la artista busca crear un espacio donde pueda compartir aspectos desconocidos de su vida, reflexionar sobre temas importantes y establecer un diálogo cercano con su audiencia. Este formato también le ha permitido abordar su duelo de manera pública, lo que ayudó a otros a encontrar consuelo en sus propias experiencias.