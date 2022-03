The Black Crowes - “My Morning Song”

Comenzaban los locos o, mejor, los no-tan-locos noventa: Depeche Mode lanzaba su séptimo álbum de estudio, el aclamado Violator, MTV prohibía a Madonna por el video de “Justify My Love” y Stevie Ray Vaughan moría tras un misterioso (o no) accidente de helicóptero, por nombrar tres eventos totalmente random que tuvieron lugar durante ese primer año de la década que nos bendijo con muchísimos surgimientos musicales trascendentales pero también nos azotó el cerebelo con cosas como esta o esta. Porque 20 años es un montón de tiempo y gracias a las fuerzas de origen desconocido que rigen el universo o simplemente al parcial triunfo del buen gusto, algunas cosas decantaron, otras se quedaron en el camino y muchas otras evolucionaron. Hace dos décadas, también, los Black Crowes lanzaron su disco debut, Shake Your Money Maker y dieron comienzo a una carrera dotada de un puñado de discos, muchos temas hard rock bluseros y unos cuantos singles memorables.

Ahora -más bien mañana-, habiendo anunciado un futuro y nuevo hiato indefinido tras su gira, la banda de los hermanos Robinson lanza un compilado doble en formato acústico llamado Croweology, en el que repasan su historia a través de temas como "Jealous Again" o "Remedy". Y sí, como son tipos muy gentiles, en su página oficial dejaron a disposición la versión de "My Morning Song" que también formará parte del álbum doble.

Seis minutos y pico de puro rock n´blues (menos hard pero con más swing: sólo de piano, palmas y coros) y una gran forma de empezar la semana. Yeay.