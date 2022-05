Thelma Fardin publicó un contundente mensaje tras recibir un nuevo revés legal en Brasil

A una año del inicio del juicio contra el actor Juan Darthés por abuso sexual que se lleva a cabo en Brasil, Thelma Fardin recibió un nuevo revés por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Criminal de ese país y realizó su descargo en redes sociales.

A través de un posteo en Instagram titulado “Harta de tanta injusticia”, la actriz explicó: “Hoy el juez de Brasil Ali Mazloum aceptó el pedido de la defensa de Darthes de seguir dilatando las audiencias que falta para terminar el juicio. Porque, evidentemente, no quieren llegar al final”.

Luego, consideró que “esto pone en juego la prescriptibilidad del delito” e insistió: “Nos piden que vayamos a la Justicia y la Justicia es esta porquería aberrante y para nada reparatoria. La vida en pausa por un proceso judicial que nadie te permite dejar atrás. ¿Cuánto hay que resistir?; ¿Cuánto hay que soportar?”.

La carta de Thelma Fardin tras recibir un nuevo revés judicial en la causa contra Juan Darthes

En los últimos tramos de la misiva, reprochó la actitud de Darthés: “Se escapó a otro país para no ser juzgado y ahora la Justicia sigue avalando la impunidad y perpetuando el dolor y la revictimización. Compañeras, será muy difícil decirles que se puede”.

Y completó: “Hacen todo para quebrarnos, pero mientras escribo y lloro tengo la convicción de que luchar sigue siendo la única salida. Fuera y resistencia para todas las víctimas de abuso sexual, eso nos deseo”.

Fardin también brindó declaraciones a la Once Diez (Radio de la Ciudad), entrevista en la que precisó que “él (Juan Darthés) está peleandola con su verdad, con su mujer, sus hijos. Pero yo creo en Dios y en la Justicia. No sé si va a ser inocente o no, porque está todo muy manoseado, pero Dios si lo va a saber”.

La denuncia contra Darthés

Fardin acusa a Darthés de haberla violado durante una gira de Patito Feo en Nicaragua en el año 2009, cuando ella tenía solo 16 años y él, 45. Darthés decidió irse del país ante el avance de la causa y reubicarse en Brasil, su país natal.

En febrero de 2022, el juicio fue temporalmente suspendido debido a que la misma Cámara de Apelaciones hizo lugar a una excepción de incompetencia opuesta por la defensa del actor, que sostuvo que los tribunales federales no son competentes para intervenir en delitos de violación.

Durante ese mismo mes, Fardin logró conseguir como abogada en Brasil a Carla Amaral de Andrade Junqueira, especialista en Derecho Internacional y cuestiones de género, para ayudarla a reanudar la instancia legal, meta que todavía no logró.