Tiago PZK: su nuevo disco, GOTTI A, los dúos con Nicki Nicole, Duki y Emilia

Tiago PZK tiene 22 años y, si contamos desde que comenzó a competir en batallas de freestyle, 7 de carrera. “Mi vida está sobreestimulada”, dice en diálogo con LA NACIÓN. “Como que vivo un montón de cosas todo el tiempo, un montón de sucesos, de secuencias que voy recolectando”. Y como la gran mayoría de los cantantes de la escena de la música urbana, de esas vivencias y de la construcción de sus estrellatos se arman sus canciones. Para su nuevo disco de estudio, titulado GOTTI A (un pseudo anagrama de su nombre artístico que es a la vez su álter ego), asegura, se planteó trabajar en la dicotomía persona-artista.

Y si la escena ve ascensos y descensos con tanta velocidad como fugacidad, la dinámica se traslada a los cantantes, que tienen que aprender a trabajar en estudio y en giras conforme crecen las demandas. Un aprendizaje que se da con satisfacciones y dificultades. “Mi primera gira estuvo muy buena, fue increíble, pero yo no estaba siendo feliz”, cuenta Tiago PZK. “No estaba disfrutando del todo, tenía mucha ansiedad. A veces no quería subir al escenario, no quería salir del hotel y bueno, fui al psicólogo mucho tiempo también. Eso me ayudó muchísimo y aprendí a colocar las cosas donde tienen que estar, que no se me vuelen los patos”.

A los 22 años, Tiago PZK es uno de los principales representantes de la música urbana argentina Bruno Gentile - Gentileza Matias Petrucelli

Para Tiago PZK, nacido en Monte Grande como Tiago Uriel Pacheco Lezcano, la clave es mantenerse cerca de su círculo íntimo. “Son los primeros que me van a dar un cachetazo si ven que yo estoy tomando una actitud que se despega de mi persona”, dice. “Siento que soy muy afortunado en ese sentido, estoy con los mismos pibes de siempre, con los que me tomé el primer fernet. Sigo con la misma gente que me conoce de antes y siempre puedo contar con ellos. Entonces aprendo todo el tiempo de eso, de los pibes, de mi familia, de mis abuelos, de disfrutar más de esas cosas que me conectan a mí y con lo que yo soy”.

Entre Postales, su disco de 2022, Tiago asegura haber estado “en búsqueda de cosas que a mí me hacen bien como persona, que me hagan a sentir conectado conmigo”. Y agrega: “siento que eso me ayudó a diferenciar las cosas, a poner todo en su lugar y a disfrutar de la vida. Hoy en día puedo decir que estoy como en el momento más feliz de mi vida”.

Desde esta nueva perspectiva, dio forma a GOTTI A, su segundo disco de estudio que cuenta con una lista de invitados de alta rotación: Duki, Anitta, Nicki Nicole, Emilia, Trueno, Ke Personajes, Manuel Turizo y Justin Quiles. Así, las 14 canciones que completan el álbum incluyen latin R&B, salsa, cumbia, reggaetón, flow y todos los clichés del estilo. Aunque el concepto del disco queda desdibujado entre tanto lugar común, desde lo sonoro y lo lírico, Tiago cuenta que la idea de marcar esa dualidad “surgió de charlas con mis amigos y mi productor, sobre las dualidades que tenemos cada persona, sobre la perspectiva de las cosas y que depende de cómo cada uno la mire; todos tenemos un lado malo y un lado bueno. Pero en realidad ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo, entonces de ahí nació un poco el concepto del proyecto”.

Tiago PZK cuenta con Duki, Anitta, Nicki Nicole, Emilia, Trueno, Ke Personajes, Manuel Turizo y Justin Quiles en este disco Bruno Gentile - Gentileza Matias Petrucelli

-¿Qué encontraste de novedoso para decir al crearte un álter ego? ¿Qué cosas te permitió explorar que antes no habías logrado?

-Creo que uno al ponerse en el papel ese artístico, el del caparazón, se reforzó muchísimo la convicción. Lo convencido que estás vos al decir las cosas delante de un micrófono, tiene que ser algo real de tu vida; puede ser una historia inspirada en alguien más, un pensamiento que vos tengas o simplemente un gusto también que tengas. Yo lo veo de este lado, como que tampoco por resguardarme en ser un artista voy a mostrar algo que no soy y hablar de una vida que no vivo. Siempre defiendo mucho eso. Yo siento que a mí se me abrieron las puertas de esa forma y sería faltarme el respeto a mí mismo y a mi historia el salir contando algo que no me representa. Tener ese álter ego, que es como un caparazón artístico, por así decirlo, como un personaje. Yo lo veo en mis colegas o mis amigos, que al tener álter egos no están expuestos todo el tiempo a hablar de lo que sienten, a exponerse y desnudarse sentimentalmente en lo musical, sino que también pueden resguardarse muchas veces en ese álter ego artístico.

-¿En qué sentís que creciste musicalmente desde tu disco anterior a este?

-Encontré muchísimas formas de componer canciones que han sido desafíos muy grandes. En este disco hay canciones que grabé con instrumentistas y pude ver todo el trabajo que hay detrás de eso, de hacer una canción cien por ciento y que no sea todo digital. Pude ver el proceso de cómo la canción va creciendo y empieza a caminar. Siento que eso fue re nuevo para mí, como que yo antes simplemente entraba al estudio, grababa, me iba y después recibía el máster y en este proyecto estuve pendiente de todo, del primer mix hasta el último máster; de los arreglos, de los coristas, de todo. Y en cuanto a la composición también, componer una salsa no es lo mismo que componer un reggaetón, tiene otro nivel de dificultad, de lirismo, de temática, de formas, palabras y maneras de encarar una canción. Yo estaba bastante aburrido de ir al estudio a hacer algo urbano, es como que yo quería hacer otras cosas, no limitarme, a flashear un poco. Hacer, no sé, merengue, cumbia, electrónica, pero siempre con la búsqueda esta de GOTTI A detrás. Que sea un desafío para la gente y para los fanáticos que escuchan, de decir ¿cuál es GOTTI y cuál es Tiago para ustedes?

-Si uno presta atención a los invitados y al sonido del disco, puede inferir un potencial éxito comercial, ¿cómo se vincula eso con la idea de un disco con un concepto detrás? ¿Existe un conflicto entre una búsqueda y otra?

-A mí me pasaba algo: yo separaba mucho lo conceptual de algo por ahí más comercial y quería hacer un proyecto cien por ciento conceptual, pero a la vez se tenía que equilibrar con algo que también suene lindo. Y yo soy muy consciente de lo que a mí me gusta y cuándo una canción puede salir y puede agarrar mucho más determinado público. Pero últimamente, por lo menos en el disco, me concentré en hacer canciones que yo siento que hablan de mi madurez o que hablan de mí. Yo también aprendí a separar, tampoco veo mal la palabra mainstream. Como que hay mucha gente que demoniza la palabra y a mí me pasaba también. Cuando yo empecé a hacer el disco lo hablaba: “que esta canción es re mainstream”, decía y después había otra que era súper oscura y yo pensaba que me iba muy al pasto y Tatool [el productor del disco] me dijo: “Vos podés hacer las dos”. Quizás el día de mañana haga, no sé, un género que no conozco al día de hoy y música mega experimental, pero también soy consciente de que tengo un compromiso no solo para conmigo, para con mi gente, también. O sea, tengo gente atrás que trabaja conmigo, familias que comen de mi proyecto, tampoco me puedo permitir volarme así.