Tiene 78 capítulos, se estrenó en 1957 y hoy lidera el rating en un canal de aire

Hay producciones que no solo quedan en la memoria, sino también en el corazón de los televidentes, quienes, incluso después de décadas de su estreno, siguen disfrutando verlas; El Zorro es una de ellas. La serie, que se estrenó originalmente en blanco y negro, en 1957, hoy es furor en eltrece, el canal de aire en donde se emite de lunes a viernes a las 12 horas.

El Zorro se estrenó en 1957 y tuvo dos temporadas GROSBY GROUP

La ficción producida por The Walt Disney Company trata de un héroe enmascarado que de día es el aristócrata Diego de la Vega y de noche un espadachín justiciero en la California española. Esta serie cautivó a más de tres generaciones distintas, fanáticas de Guy Williams, el actor que murió en 1989 en el baño porteño de la Recoleta.

Guy Williams, El Zorro, marcó a una generación y se enamoró de la Argentina Archivo

Recientemente, a través de su cuenta de X, Moskita Muerta se refirió del pico de rating que tiene el famoso personaje creado por Johnston McCulley en la pantalla chica. “Lo del Zorro es un fenómeno aparte, acaba de meter un pico de 7,2 puntos liderando toda la TV. ¡De no creer!”, escribió este martes.

El Zorro sigue liderando el rating de eltrece (Foto: captura X/@MoskitaMuertaOk)

Además de obtener cientos de likes, obtuvo decenas de comentarios de usuarios que coincidieron: “Yo que trabajé en la calle repartiendo soda, es muy de parrilla y casa de comidas que si comés ahí, todos ven a El Zorro. Es como los sábados, Los Simpson. Es inexplicable, pero un clásico”; “Cuando se hacen las 12:30 pongo al Zorro como desde hace décadas, es como un ritual”; “No me canso de verlo” y “El Zorro siempre vigente”.

Guy Williams interpretó a Diego de la Vega y al Zorro Archives du 7eme Art

“Desde hace varios días que Socios del espectáculo, el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, le deja un piso al El Zorro de más de cinco puntos. Ayer (por este lunes), el decano enmascarado de eltrece llegó a 5,7 puntos y se impuso a los 5,5 puntos de Ariel en su salsa”, expresó el perfil especialista en espectáculos en una nota para LA NACION.

Cabe destacar que El Zorro tiene un total de 78 capítulos que se dividieron en dos temporadas, entre 1957 y 1959, los cuales se emitieron originariamente por la cadena ABC. Cuando el mismo Walt Disney decidió apostar por una nueva entrega en 1960, el resultado no fue el esperado, ya que tuvo algunos cambios que no fueron aceptados por la audiencia. Uno de ellos era que cada episodio duraba 60 minutos. En esa ocasión, algunos actores volvieron, pero encarnando a personajes diferentes; tampoco estaba el icónico tema compuesto por Norman Foster y George Bruns, sino que era el propio Walt quien hacía la presentación.

Al ver que el resultado no fue el esperado, Disney decidió darle fin a la historia develando la identidad del enmascarado. Sin embargo, no todos llegaron a verlo.

Por otra parte, en 1992 se lanzó una remasterización de las dos primeras temporadas en la que se agregó color, quedando solamente los últimos cuatro episodios de la tercera temporada sin modificarse.

La tercera temporada no tuvo el mismo éxito que la historia original

“No hay dudas de que la serie fue la gran experiencia de mi vida, pero el Zorro es un papel que amo y odio. No fue para lo que me preparé como actor. No me asusta que me encasillen con él porque me trajo muchísimo placer y muchas alegrías. Además, no puedo negarlo, tener un papel tan icónico, también paga las cuentas”, confesó Williams en una oportunidad, al ser consultado sobre qué le significaba quedar prendido toda su vida al héroe popular.

LA NACION