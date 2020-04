Si la cuarentena continúa en el tiempo con las actuales restricciones, "vamos a terminar con gente complicada por obesidad, diabetes e hipertensión", sostuvo el periodista. Fuente: Archivo

22 de abril de 2020 • 10:08

"La señora tiene razón", dijo esta mañana Marcelo Longobardi , luego de comentar el escándalo que sucedió ayer cuando una jubilada de 83 años rompió la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus para ir a tomar sol a los bosques de Palermo.

Poco antes de las 15 de ayer, Sara O., que tiene su departamento sobre la Avenida del Libertador en el barrio porteño de Palermo, desplegó una reposera en el pasto del parque y se sentó a tomar sol, ante la atónita mirada de media docena de oficiales de la Policía de la Ciudad.

La mujer fue notificada por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal, poco después de que decidiera abandonar la plaza por voluntad propia y regresar a su casa. Había pedido que la dejen tomar sol "hasta las 15.20". A esa hora se levantó y se fue.

"Fue un escándalo y me parece que no es para tanto", comentó el conductor de Cada mañana (Radio Mitre). "Ella argumentaba, y en este punto tiene razón la señora, que estaba sola en los bosques Palermo, sentadita en una silla, sin nadie alrededor. 'Yo no voy a contagiar nadie', dijo. Además, dijo 'necesito vitamina D', justamente para atenuar un eventual impacto de un contagio. La señora tiene razón ", consideró Longobardi, y comentó la noticia según la cual una provincia había autorizado la actividad física "siempre en el plano individual para gente que quiera salir a caminar o a correr".

De lo contrario, destacó el conductor, "si vamos a continuar con una cuarentena hasta el mes de junio, vamos a terminar con gente complicada por obesidad, diabetes e hipertensión. Es un tema para pensar", finalizó.