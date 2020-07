Tini Stoessel quedó afuera de los Premios Gardel y las redes se indignaron

La artista no fue considerada en ninguna categoría. Crédito: Instagram

2 de julio de 2020 • 22:27

Si la televisión espera cada año los Martín Fierro, y el cine los Cóndor de Plata, los Premios Gardel miden la temperatura del ámbito musical nacional. Y quienes mejor y más atentos están a eso son los fans de cada artista.

De ahí la indignación de las redes cuando entre los nominados 2020 quedó afuera Tini Stoessel . "Ya no importa el Gardel, concentrémonos en pedir a Tini en premios Juventud", "Tini no se perdió los Premios Gardel, los Premios Gardel se perdieron a Tini", " Los premios Gardel no nominaron en ninguna categoría a Tini cuando la rompió toda el año pasado ", y mensajes por el estilo inundaron Twitter a minutos de conocerse la lista de nominados.

Y es que, aunque la artista argentina no lanzó álbum el año pasado (período contemplado por el galardón), sí tuvo una constante presencia con los simples "22" con Greeicy, "Suéltate el pelo", "Fresa" acompañada por Lalo Ebratt y "Oye" a dúo con Sebastián Yatra.

Así, todas las categorías individuales (Canción del año, Grabación del año, etc.) estaban disponibles para ella y, sin embargo, en la lista que presentaron los organizadores brilla por su ausencia.

Mientras en las redes siguen los mensajes de reprobación, la página oficial de los premios confirman que, al no poder haber ceremonia, "la transmisión de los ganadores será en agosto a través de la pantalla de @tntlatam".