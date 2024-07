Tini Stoessel se reencontrará con Rodrigo De Paul en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Me pone contenta”

Escuchar

Finalmente, llegó el gran día. Este sábado 20 de julio en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz y ante 300 personas, se casan Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Hay mucha expectativa para ver cómo será el vestido de la novia y particularmente por ver quienes dirán presente en el que, sin dudas, será uno de los eventos del año. Entre los campeones del mundo que ya confirmaron asistencia se encuentra Rodrigo De Paul y, por otro lado, en las últimas horas, Martina ‘Tini’ Stoessel también dijo que estará presente. De esta manera, los ex se reencontrarán a diez meses de haber anunciado su separación.

A principios de 2022 se hizo pública la relación de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Tuvieron un principio un tanto tenso, puesto que el futbolista atravesó una situación legal con Camila Homs, su expareja y madre de sus dos hijos. Más allá de las críticas y cuestionamientos, apostaron por su amor y se acompañaron mutuamente: así como ella viajó a Qatar para alentarlo durante el Mundial, él asistió a varios de sus conciertos. Sin embargo, el 1 de agosto de 2023, a través de un comunicado en redes sociales, anunciaron su separación.

Durante los últimos meses circularon rumores de una reconciliación e incluso el volante de la selección salió públicamente a felicitar a la cantante por el lanzamiento de su último disco, Un mechón de pelo. Ahora se confirmó que volverán a estar cara a cara en un importante evento: el casamiento de Sabatini y Dybala.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su separación el 1 de agosto de 2023 instagram @tinistoessel

El viernes a la noche, Stoessel aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza, donde la encontraron las cámaras de LAM (América). “Estoy feliz de estar acá”, dijo la artista, que estuvo tres meses en México para grabar una miniserie. Entre medio de fotos con sus fans y una breve mención a los proyectos laborales que concretó en estos últimos meses, reveló el verdadero motivo por el que regresó a Buenos Aires.

“¿Mañana vas al casamiento?”, le preguntó el cronista Santiago Sposato. “Sí, vine para eso, para poder estar con Ori que me invitó, así que me organicé para poder estar. Justo terminé de filmar y me vine para Buenos Aires”, indicó la intérprete de “Posta”.

En este sentido, el cronista le remarcó que en la boda iba a estar De Paul y tras unos instantes de fotos y saludos con los fans, Tini expresó: “Y supongo que sí...”. No obstante, Sposato le dijo que el futbolista ya había confirmado su presencia. “Ah, okay, entonces sí, estará Rodri”, indicó Martina.

Tini Stoessel volvió al país y confirmó que irá al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dyabala (Foto: Captura de TV / América)

“¿Estás preparada para ese reencuentro?”, quiso saber desde el estudio Marixa Balli, quien reemplazó a Ángel de Brito en la conducción. “Y, supongo que nos saludaremos, hace mucho tiempo que no nos vemos”, reparó la artista. Acto seguido le preguntaron con quién irá al casamiento: “Con Ori nos conocemos desde que somos re chiquitas y entonces tenemos amigas en común del colegio y voy con una amiga de toda la vida. Va a estar Emi (Mernes), Lizardo (Ponce), van a haber varios amigos”. Por último, aclaró que no va a cantar en el casamiento, pero que va a estar para acompañar a los novios. “Sé lo mucho que esperaron este día, así que me pone contenta”, sentenció.

Quiénes asistirán al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Según trascendió hace un tiempo, la boda de la influencer y el deportista tendrá 300 invitados. Esta semana, en tanto, se conocieron quienes dirán presente. Según Yanina Latorre, Ángel Di María, Enzo Fernández, Cristian ‘Cuti’ Romero, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso, irán al casamiento con sus respectivas parejas. Por su parte, Rodrigo De Paul confirmó su asistencia durante su paso por el programa de streaming Soñé que volaba (Olga).

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casan este sábado en Exaltación de la Cruz

Damián Betular, confirmó que, además de preparar el pastel de bodas, también irá a la fiesta. Asimismo, según indicaron en LAM, también estarán Emilia Mernes y Duki, los MYA (Máximo Espíndola y Agustín Bernasconi), Ricky Montaner y Stefi Roitman, Manuela Viale, Lizardo Ponce y Carolina Domenech.

