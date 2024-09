Todas las novedades sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán

Escuchar

Los rumores de la ruptura entre Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán comenzaron el 14 de septiembre, cuando se filtró la información de que el empresario y político argentino estaba durmiendo en un hotel desde hacía cuatro días. Esto llamó notoriamente la atención de la prensa, teniendo en cuenta que tan solo cinco días antes se habían mostrado felices en la entrega número 52° de los Premios Martín Fierro.

La primera versión que circuló sobre los motivos de la separación estuvo vinculada con un malestar por parte de la modelo en cuanto al tiempo que su marido pasaba en casa y el aporte económico que hacía. “No se olviden que él tiene como horizonte una carrera política. Eso a Pampita al principio le entusiasmaba, pero parece que también le quita mucho tiempo para la familia. La información que me llegó es que en el aporte diario pesa mucho lo que pondría ella económicamente”, comentó Lucas Bertero, panelista de Mañanísima (eltrece).

Los primeros indicios de crisis surgieron el 14 de septiembre Gerardo Viercovich

Con el correr de los días, la tensión sobre el tema se volvió más grande y Ángel De Brito decidió contactar a los protagonistas, sin obtener respuesta alguna. “Lo único que me extraña es que Pampita no haya desmentido esto, porque hace tres o cuatro días que suena. Yo hoy le escribí: ‘Caro, ¿cómo andás? ¿Viste todo lo que se dice? Bla, bla, bla’. Y ella, nada. Absolutamente nada. Pienso que Pampita no contesta para no mentir”, remarcó el conductor de LAM (América TV) sobre la extraña actitud de su excompañera del Bailando 2023 (América TV).

Roberto García Moritán rompió el silencio y se refirió a los rumores

Confirmando una crisis de pareja e intentando calmar las aguas, Roberto García Moritán decidió publicar el 19 de septiembre un comunicado en su cuenta de Instagram. “No existe infidelidad ni hay tercero en discordia. Hace 5 años que estamos juntos; sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero no estamos separados. Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones, por favor”, dijo el Ministro de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires.

Continuando con su limpieza de imagen, ese mismo día le brindó una entrevista al programa Poco correctos (eltrece) en la que habló de un “vuelto político”. “Hay mucha mala leche, no tengo duda”, aseguró.

El comunicado de Roberto García Moritán hablando de su separación con Pampita (Foto: Instagram @robergmoritan)

Luego de explicar que el momento que estaba atravesando era “incómodo” y que no estaba acostumbrado a la exposición porque era “un tipo de honor, de trabajo y de familia”, aclaró que en ningún momento modificó su agenda ni dejó su puesto en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el escándalo que lo tiene como protagonista. También, dijo que decidió hacer un descargo en sus redes para “calmar la ansiedad y que la cantidad de barbaridades que se dicen se atenúen”.

“¿Pero están separados?”, quiso saber el ‘Chino’ Leunis. En ese momento, García Moritán prefirió repasar su relación: sus cinco años casado con Pampita y el hecho de que justo en este momento, cuando comenzaron los rumores, estaban atravesando algunos problemas. “Estamos peleando por este amor, y estoy seguro de que lo que salga de todo esto va a ser lo mejor para nuestra familia”, sentenció.

Yanina Latorre confirmó que Pampita y Roberto García Moritán estaban separados

Aunque hasta ese momento toda la prensa se mostraba cauta al hablar de una infidelidad, ese mismo día en que García Moritán rompió el silencio, Yanina Latorre reveló en su intervención en LAM (América TV), que existían fuertes versiones de un engaño por parte del empresario gastronómico. “Esto viene de hace un tiempo largo. Pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum. Le encontró mensajes con una periodista política en pleno Bailando. No sé si consumaron”, recapituló la rubia.

“Pampita se dio cuenta y le dijo ‘hasta acá’. Como que no vuelva a pasar, amigo. Yo no digo que haya consumado, pero sí desprolijidades en el teléfono. A ella no le gustó lo que leyó y le dijo: ‘una más y te vas’”, agregó la angelita, sobre las palabras exactas que habría utilizado la modelo para ponerle un límite a su marido.

Los indicios de una crisis de pareja que quedaron reflejados en las redes sociales de Pampita y Roberto García Moritán

Como si todo lo que se estaba diciendo no fuera señal suficiente, las redes sociales de ambos comenzaron a dejar entrever el estado de su relación. Pampita emprendió un viaje al Caribe y se mostró feliz ante las aguas cristalinas. También, en una de sus publicidades en Instagram compartió un video sumando el tema musical “Me lo merezco”, de la artista Elena Rose, el cual habría tenido una letal indirecta. “Amor de verdad, me lo merezco. Que todo salga bien, me lo merezco”, dice un fragmento de esta canción que generó un fuerte impacto en las redes sociales.

Además, el martes 24 de septiembre, se pudo ver a la conductora en público sin su anillo de casada. También fue captada por las cámaras de A la tarde (América TV) mientras salía de su casa de Barrio Parque, sonriente, aunque visiblemente incómoda. Según Diego Esteves, periodista del programa, “la tristeza en su mirada y el enojo” eran indisimulables. En aquellas tomas, tampoco tenía puesta la alianza.

Por su parte, Roberto García Moritán se mostró más comprometido que nunca en su trabajo a través de su cuenta de Instagram. Así mostró con videos los proyectos que apoya, sus visitas a distintas pymes, sus charlas con estudiantes y encuentros con desarrolladores del ámbito de la salud. Pero los comentarios no dejaron de recordarle su vínculo con Pampita. “Te metiste con Pampita te metiste con todas” y “Canceladisimo Moritán”, fueron algunos de los miles de mensajes que se plasmaron en sus publicaciones.

El rumor de que Pampita hablaría por primera vez de su separación con Susana Giménez y que su divorcio sería un hecho

El miércoles 25 de septiembre, la página de espectáculos @MundoFamososOk adelantó en sus redes sociales que Carolina Ardohain estaría presente en el programa de Susana Giménez para hablar, por primera vez en vivo, sobre su relación con el empresario. Sin embargo, el canal desmintió que por el momento haya algo arreglado.

Pampita Ardohain, por ahora, guarda silencio mientras recibe propuestas de la TV y la gráfica

Esa misma tarde, Ángel de Brito anunció por su cuenta de X que la modelo habría empezado el camino hacia el divorcio. Cabe señalar que el desafío para Pampita sería aún mayor en esta separación, debido a los conflictos legales que tendrían con su exmarido.

“Es definitivo. Están con abogados. Todavía están viviendo bajo el mismo techo, no es tan fácil la separación. Él, teóricamente, a ella no le perdonaría la cantidad de horas trabajadas, que es un atrevido porque, del 100% de lo que gastan en esa vivienda, el 90% lo pone ella y él un 10%”, informó por la noche Yanina Latorre.

Según explicaron en el ciclo de espectáculos, lo que más le molestaría a la diva serían los conflictos políticos y de corrupción con los que se lo vinculan a su esposo: “Lo que más le afecta a ella es la imagen porque se está arruinando por él. Los hechos de corrupción, los 384 nombramientos y que parece que lo quieren echar antes de fin de año...”.

A su vez, en esa misma edición del programa, Yanina se ocupó de dar cuenta de los detalles del supuesto affaire que habría tenido el empresario gastronómico con una periodista política en 2023, cuando su mujer se encontraba en el sudeste asiático por trabajo. También, contaron datos de las supuestas denuncias que tendría por corrupción en su gestión política.

Las duras palabras que habría pronunciado Pampita al referirse de Roberto García Moritán

Como si esto fuera poco, comenzaron a aparecer una gran cantidad voces refiriéndose a la situación matrimonial de la pareja. Uno de ellos fue Rodrigo Lussich, quien tuvo conocimiento de que la modelo había hablado de su estado actual con sus compañeros de Los 8 escalones (eltrece). “Ella dijo: ‘Mirá, yo perdí una hija. Después que vos perdés un hijo y salís adelante de eso’… salís de cualquier cosa’”, le habría dicho a sus colegas.

Pero además, la top habría lanzado una frase bastante particular cuando le preguntaron directamente si estaba separada. Según Rodrigo, ante la consulta habría sido letal: “Y... viste que yo cada cuatro o cinco años recambio”.

Roberto García Moritán se llevó sus cosas de la casa que compartía con Pampita

Este jueves, en Intrusos (América TV), se confirmó que Roberto García Moritán habría abandonado definitivamente su hogar. Según los panelistas del programa, retiró algunas de sus pertenencias en “bolsas de residuo” y valijas. “Fue algo rápido. Él llegó a las 11.30 de la mañana y en una hora armó todo. Puso todos los trajes, que se vieron las perchas”, sumó Alejandro Guatti, el cronista que se encontraba en el lugar. También pudo divisarse un camión de mudanza que se habría llevado las cosas más “urgentes”.

Asimismo, el periodista tuvo la oportunidad de interactuar con el político, que bajó de su auto y prefirió no responder a las preguntas. “Se retiró con cara muy seria, muy distinto a otras veces (...) Se llevó cinco pares de zapatos y varias valijas, dos grandes y otras más pequeñas”, describió Guatti, y añadió: “También vimos computadoras y algunos electrodomésticos”.