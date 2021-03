Tras anunciar su embarazo, habló Estefanía Pasquini, la mujer de Alberto Cormillot: “En la clínica me cargaban por ser la solterona”

Luego de que Alberto Cormillot y su pareja, Estefanía Pasquini, anunciaran que serán padres, ambos nutricionistas dialogaron en Hablemos de otra cosa, emitido por LN+, sobre cómo viven la llegada de su hijo, las críticas por la diferencia de edad y la relación con sus familias.

En un mano a mano con Pablo Sirvén, Cormillot se sinceró sobre “el qué dirán” y fue contundente: “Tiene mucho peso para la mayoría de las personas, pero no en mí. En mí tiene cero peso. Yo la pregunta que le hago a la gente es: ‘¿Qué edad tendrías si no supieras la edad que tenés?’. Empecé a tomar consciencia de que tengo 82 años ahora que estoy con ella, que lo mencionan”.

En ese sentido, Pasquini compartió su mirada y agregó: “En este tiempo maduré de golpe. Tenía un montón de cosas de inmadura y las sigo teniendo, pero estar con él me hizo empezar a ver las cosas de otra manera”.

Los futuros padres se conocieron en 2012, cuando ella comenzó a trabajar en su clínica. Fue recién en 2018 cuando la relación laboral se convirtió en un romance. “Estaba en la clínica, pasaban los años y estaba sola”, dijo la nutricionista.

Entre risas, Cormillot agregó que las otras chicas, las compañeras “se iban casando”. Fue entonces cuando Pasquini, por su parte, contó que la cargaban por ser “la solterona”. Y agregó: “Siempre me jodían, ‘qué bien que la hicieron con vos, no te vas a pedir días por casamiento, ni de embarazo, te eligieron justo’”.

Al ser consultados por el embarazo, la nutricionista contó que “lo felicitaban más a él” que a ella. “Todo el mundo me dice que disfrute, que es mi mejor momento, pero yo estoy con náuseas, con acidez. Al principio la pasé horrible. Me cambió el gusto totalmente. Yo tuve sobrepeso y pensaba en el aumento de peso, tenía mucho miedo pero ya me calmé”, expresó.

