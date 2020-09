El conductor de Animales sueltos analizó el rol de los políticos en momentos de crisis y destacó: "El Presidente se subió a este modo de hacer política desde la grieta" Crédito: America TV

2 de septiembre de 2020

En la emisión de Animales sueltos del pasado martes, Luis Novaresio habló sobre la situación crítica en la Cámara de Diputados tras el conflicto de las sesiones virtuales. "Hemos visto cómo la grieta se instaló en la Argentina como el modo de hacer política. Vimos cómo el presidente Alberto Fernández se subió a este modo de hacer política desde la grieta. Pero vimos que la oposición también", sostuvo, y agregó: "Da vergüenza. La clase política no está a la altura de las circunstancias".

"Uno pensaba que tal vez la pandemia, que se sigue llevando gente todos los días con más de diez mil infectados en el día de hoy, iba a apaciguar un poco la grieta, pero ya vemos que no", señaló el conductor, mientras en pantalla las imágenes de la Cámara de Diputados mostraban la sesión del escándalo, en el que muchos diputados de la oposición se presentaron al recinto pero no votaron. "Luego de mucho tiempo y peleas se accedió a los debates telemáticos, virtuales. Hubo un acuerdo para que estas sesiones tuviesen una duración, y ese acuerdo se venció hace tres semanas. Si hubiese buena fe, se hubiese llegado a un nuevo acuerdo, pero no la hay".

"¿No es muy llamativo que la Vicepresidenta no exprese una palabra, pero lo haga con pequeñas muestras?", señaló el conductor en relación a un tuit de Cristina Kirchner, en el que cita una publicación de la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Lucía Cámpora, donde se sostiene que Horacio Rodriguez Larreta cierra los debates en la Legislatura.

"En la vida no hay compensaciones de errores. Si vos hacés algo mal, yo no tengo derecho hacerlo mal para compensar. Si Larreta hizo que no haya debates en la Ciudad, a ella no le da el derecho a hacerlo en el Congreso de la Nación. Tengo que recordar que la doctora Kirchner cerró el Congreso", disparó el conductor.

Para finalizar, Novaresio le habló directamente a los legisladores. "¿No es hora de tratar lo que hay que tratar? ¿No es hora de darle respuesta a los ciudadanos? Esto es la grieta: el desprecio al otro por simplemente ser el otro. Y en el medio, la gente, en una crisis histórica en la Argentina, sin trabajo y con muchos problemas", concluyó.