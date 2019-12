El actor contó cómo fue compartir junto a Araceil González el elenco de Los ricos no piden permiso

Tras la filtración de sus fotos íntimas y varios meses de silencio en los medios, Luciano Castro reapareció públicamente y habló de todo: sus expectativas para la temporada de verano, su relación actual con Sabrina Rojas y sus recuerdos de Araceli González como compañera de trabajo en Los ricos no piden permiso.

A punto de estrenar Desnudos en Mar del Plata, el actor le contó a Los ángeles de la mañana cómo surgió la idea de hacer esta obra junto a su mujer y sus amigos Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Mey Scapola y Luciano Cáceres. "Me llamo Javier Faroni para contarme de este proyecto. Enseguida, me junte con el gordo (en referencia a Heredia), lo charlamos y acá estamos, a nada de estrenar", expresó Castro, quién debutará el 20 de diciembre en el teatro Neptuno.

En cuanto a cómo será trabajar con su mujer Sabrina, el galán de Pequeña Victoria bromeó: "Pase lo que pase, se hace la temporada igual, hasta el final. Ya firmamos en casa un papel que dice que no se baja nadie", lanzó, entre risas.

Sin querer ahondar nuevamente en el tema, fue inevitable hablar de su año y de todo lo que pasó hace unos meses respecto a su intimidad. Y si bien aseguró que fue muy positivo en cuanto a su trabajo, el actor confesó que la filtración de sus fotos íntimas lo destruyó. "Fue muy duro. Lo mediático me mató por no estar acostumbrado. Me ayudo tu consejo de tomátelo con humor", le dijo a Ángel De Brito, sobre una charla que ambos tuvieron cuando explotó el escándalo en los medios. Y enseguida, agregó: "Mi esposa, mis compañeros, y aquellos que me hacen de oreja me ayudaron a salir, me hacen chistes entonces si no te reís, ya sos un boludo", señaló.

Tras nombrar a su mujer como un gran sostén en el último tiempo, Castro contó cómo lograron superar esta situación juntos. "Lo que mantiene una pareja es sentarse, hablar, eso ayuda y sana. Cada pareja tiene su forma de funcionar y en el dialogo se encuentra eso", confesó.

Por último, el actor se metió en la polémica entre Araceli González y Adrián Suar y recordó cómo fueron sus días en el set junto a su compañera de Los ricos no piden permiso. "Fue normal, laburamos lo mejor que pudimos. Tenemos conceptualmente formas distintas de trabajar y ver las cosas. De hecho esto sale ahora y no en su momento", aseguró.

Y lejos de desmentir las versiones que aseguran que Araceli se llevaba mal con la producción de la novela, aclaró: "Es cierto que tuvo una pelea con una productora. Pasaron miles de cosas y me causa gracia que nos ponen a nosotros (en referencia a él y a Gonzalo Heredia) como los nombres visibles y somos los que menos padecimos. Nosotros tenemos mucha relación con los técnicos y la gente de Polka. La productora tiene 25 años y llevo 20 laburando ahí", expresó dando a entender que el problema real entre entre la actriz y la gente de Polka.

"¿Volverías a trabajar con ella?", preguntó el conductor sin filtro. "Si, por supuesto. Si nos sentamos y hablamos, lo volvería a hacer. Si va a ser lo mismo que antes, entonces no. Si se puede solucionar se sigue sino no, no hay mucho misterio", remató Castro contundente.

En la exitosa tira de Eltrece, estrenada en 2016, Castro personificó a Rafael, el capataz de la estancia en la que transcurría la historia; un hombre trabajador, y responsable. Su vida cambia cuando conoce a Julia (Araceli González) la nueva maestra, de quien se enamora al instante. Sin embargo, a pesar de que desde el principio conformaron una de la parejas protagónicas, tal vez por la poca química o quizá por caprichos de la trama, sus personajes no terminaron juntos.