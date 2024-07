Tras protagonizar un escándalo, Furia explicó por qué rechazó el premio a la mejor jugadora de Gran Hermano

Escuchar

La última edición de Gran Hermano llegó a su fin con Bautista Mascia como el flamante ganador. Detrás de él, Emmanuel Vich y Nicolás Grosman, en segundo y tercer lugar, respectivamente, completaron el podio de este programa que causó furor en los televidentes desde el primer minuto. De todas formas, la que sigue dando que hablar hasta el día de hoy es Juliana, quien, tras protagonizar un escándalo, salió a aclarar algunas cuestiones mediante sus redes sociales.

Resulta que la producción del programa de convivencia más famoso del país hizo un segmento llamado “Gran Hermano Awards” que tuvo lugar el pasado lunes, con el fin de resaltar los mejores momentos de esta edición. Por lo que, recopilando muchas cuestiones que fueron pasando, algunos de los participantes recibieron menciones, algo similar a la premiación de los Martín Fierro. Allí, los exjugadores estuvieron agrupados en nóminas y Santiago del Moro, conductor del ciclo televisivo, se encargó de dar los galardones. En este evento, Furia dio la nota, ya que protagonizó algunos momentos incómodos, como el hecho de que no aceptó el premio a la mejor jugadora del certamen.

Apenas Laura Ubfal le entregó el galardón, Juliana se puso de pie y se lo devolvió a Del Moro, lo que dejó a todos sorprendidos. En ese momento, reveló que tomó esa determinación debido a que el conductor “se bancó todo” lo que pasó durante estos meses que estuvo al aire el reality. “Yo soy una mujer que, dentro de la sociedad establecidamente, a muchos no les gusta que las mujeres digamos cosas. Pero no solo soy mujer, soy pelada. Y no solo soy mujer, soy tatuada. Entonces, él me defendió a muerte un montón de veces, incluso cuando no tendría que haberme defendido”, aclaró.

El contundente descargo de Juliana tras el tenso momento

La participante que más dio que hablar dentro de la casa de Gran Hermano rompió el silencio mediante un comunicado en sus redes sociales, luego de rechazar el premio a mejor jugadora que le dieron sus compañeros del reality de Telefe. Al respecto de eso, la mediática explicó el motivo de su decisión a sus seguidores: “Uno nace con un don especial, y cuando llegas al corazón de la gente no hay con que darle”.

El posteo de Furia de Gran Hermano (captura: Instagram)

“Gracias a todos los furiosos que dejaron su vida por mí. Porque también ellos mostraron mi lado bueno junto a mi hermana, gracias por estar día y noche sufriendo, riendo y disfrutando conmigo, este Gran Hermano cruzó todos los límites”, sumó, además de que aprovechó para agradecer a la producción, ya que mencionó: “Gracias a producción, desde el que limpia hasta los que hacen todo esto posible, cameramans, productores, Telefe en general. Gracias por cambiarme la vida”.

Por último, sobre el motivo por el que decidió devolver el galardón, lanzó: “¡Sé que fue duro el camino, pero tuvo un final feliz, gracias! ¡Esto fue un gran show y tenía que terminar como tal! ¿Se la comieron verdad? Chiste chiste (?)”, expresó, dejando en claro que todo fue parte de una actuación: “JAJAJAJAJAJA GRACIAS POR HACERME TAN FELIZ MUNDO, LOS AMO”, sentenció.

Sus palabras fueron acompañadas por algunos de sus momentos más icónicos dentro de la casa, además de que compartió ciertos clips en donde se la ve fuera del reality. La publicación no pasó desapercibida y ya generó más de 65 mil “me gustas” y una catarata de visualizaciones por parte de sus fieles seguidores.

