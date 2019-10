Tras la reconciliación, Lizy Tagliani publicó una selfie con su novio

Crédito: Instagram

La historia de amor entre Lizy Tagliani y Leo Alturria es breve, pero intensa. Semanas atrás, la conductora anunció que tenía un amigovio, y se mostró en la intimidad de su casa a punto de cenar acompañada de Alturria, un rugbier cordobés de 31 años. "Tenía ganas de enamorarme", dijo Lizy en el living de Susana Giménez acompañada de su novio.

Pero la exposición le jugó una mala pasada a la pareja y, a los pocos días de oficializar la relación, Lizy anunció que estaban separados. "No me gusta que me digan esas cosas porque sé lo que soy. Y a él lo torturan", expresó en referencia a las críticas que recibió la pareja, que apuntaban a que Alturria estaba con Lizy por la exposición mediática.

"Siento que lo dejo expuesto y quedo en papel de víctima inocente que no tiene noción de la realidad y que él es un monstruo que me chupa la sangre, me saca todo y me deja tirada en un zanjón".

Sin embargo, a las pocas horas, la pareja se sentó a hablar para aclarar sus sentimientos y las dos partes decidieron retomar la relación. Y para que no quedaran dudas, la pareja selló su reconciliación con un beso ante las cámaras, en la función especial de la obra de teatro Cabaret.

Del mismo modo, en las últimas horas, Lizy compartió una selfie junto a Alturria en la que se los ve abrazados. "Qué lindo sos, mi amor", escribió la conductora en Twitter.