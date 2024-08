Tras ser hospitalizado, Darío Barassi reveló cómo está hoy de salud: “Me medicaron”

Escuchar

La salud de Darío Barassi preocupó al mundo del espectáculo. El conductor de Ahora caigo (eltrece), se descompensó en la grabación del programa y fue derivado de urgencia a un centro de salud cercano para hacerle estudios pertinentes y descartar algún hecho de gravedad.

Con la intención de bajar los decibeles de una noticia que empezó a estar en los principales medios, el conductor dio su versión para llevar tranquilidad a todos: “Me mareé un poquito, fue una ambulancia y me chequeó, me controlaron y todo salió perfecto. Hicimos cosas de rutina y seguramente me ocupe de profundizar un poco más”.

Darío Barassi compartió una foto mientras aguardaba los resultados de los estudios médicos. Foto/Instagram: @dariobarassi

Tras ese primer parte, el sanjuanino decidió ahondar más en la situación y grabó un video que publicó en su feed de Instagram para contar algunos detalles más de su salud y agradeció el aguante de su público y seguidores de las redes sociales.

“Aclarando el escenario. Estamos ok y vamos a estar mejor. Gracias por la preocupación y el afecto. Vengo de épocas complejas, con muchas alegrías y otros palos en la rueda difíciles de esquivar, vamos acomodando la máquina”, destacó el reconocido conductor de televisión.

Darío Barassi aclaró que no estuvo internado y manifestó que podría tener hipertensión

Con un tono irónico, Barassi intentó dimensionar lo que vivió en las últimas horas: “Me parece rarísimo salir a hacer un video y andar explicando, pero a veces las cosas se vuelven mucho más grandes de lo que son. Así que hago esto, porque la verdad es que ya no solo mi familia y mis amigos me escriben, sino gente que no conozco para darme el pésame y decirme que era obvio que te ibas a morir”.

En esa misma línea, el protagonista de esta historia siguió: “No estuve en ningún momento internado, no estuve en una situación de salud excesivamente compleja, no pasó nada. Estaba haciendo el programa, me empecé como a sentir un poco mal, tuve como una sensación de inestabilidad, de mareo y pedí cortar. Me tomaron la presión y, como la tenía alta, me medicaron”.

Darío Barassi se descompensó y debió ser hospitalizado de urgencia

Tras una batería de estudios que se realizó, Barassi aclaró que el objetivo del estudio es detectar si tiene hipertensión o no. “En caso de tener eso, me medicaré y tomaré todos los recaudos necesarios para tener la mejor salud posible”, subrayó en un contenido audiovisual que tuvo una gran cantidad de interacciones.

Para culminar su exposición en su cuenta de Instagram, el comediante dijo: “Traté de ir mostrando con mis redes un ritmo de vida normal, porque me llegaban muchas consultas sobre lo que había pasado. Y en ningún momento estuve internado ni nada”.

Tras esta exposición, sus seguidores le brindaron su apoyo y cariño para que pueda recuperarse de manera satisfactoria. “Grande Barassi genio que estés bien”; “Todo un equipo médico realizándole los estudios y chequeos pertinentes, y acá la gente diagnosticándolo y diciéndole lo que tiene que hacer. Increíble” y “Qué buena noticia, espero que todos los resultados de los estudios den bien”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos de Barassi que rezaron por su salud y le aconsejaron que cambie su ritmo de vida para no volver a pasar estos contratiempos.

