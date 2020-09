Gustavo Morón, descendiente de bolivianos y representante del colectivo, sostuvo: "Se refirió de forma despectiva a la gente de las villas y la de nuestro país, esto es una estigmatización marcada" Crédito: Captura de pantalla

25 de septiembre de 2020 • 16:18

En una conversación registrada en una cámara oculta, Gladys "La Bomba Tucumana" se quejó del vestuario que le habían asignado para su presentación en el programa Cantando 2020 (eltrece). Tras haber utilizado repudiables frases, la comunidad boliviana presentó una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

"¿Quién soy yo? ¿No soy una figura? ¿Por qué la tela importada no podía ser para mí? ¿Por qué esta tela que vale dos pesos, que la han pegado rápido como para zafar? No tenés idea lo que era esta tela puesta arriba del coso (sic) cuando yo llegué. No puede haber forma de que yo me vea más o menos bien dentro de esto. Esto se lo ponés a cualquiera, esto es de una villera boliviana", se pudo escuchar a la cantante de música tropical en el material revelado por el programa Los Ángeles de la Mañana (eltrece).

A raíz de los términos peyorativos e injuriantes utilizados por Gladys "La Bomba Tucumana", la comunidad boliviana realizó una denuncia ante el INADI, organismo que encabeza Victoria Donda. Como publica PrimiciasYa, la presentación la realizó Gustavo Morón, descendiente de bolivianos e integrante de ese colectivo.

Morón descartó realizar una denuncia penal y aseguró que lo que pretendía era que el INADI la citara. "Nace de clases populares, su música se escucha en todos lados, es más que avergonzante y estigmatizante lo que hizo y no lo podemos dejar pasar. No queremos una disculpa pública, sino que se repudien sus dichos porque ella dijo lo que piensa y claramente siente ese desprecio", concluyó.