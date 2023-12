escuchar

En esta época del año, los balances son esenciales para revivir todos los buenos momentos y reflexionar de cara al próximo 2024. Los espectáculos en vivo son una forma de vivir experiencias mágicas y ver a nuestros artistas favoritos es un estímulo creativo que nos llena de felicidad.

DF Entertainment, la productora líder en espectáculos en vivo, hizo su balance destacando un año colmado de shows inolvidables para todo el público. Más de 200 artistas pasaron a la historia, incluyendo la primera vez que Taylor Swift pisa suelo argentino con tres shows sold-out en el Estadio River Plate; la octava edición de Lollapalooza Argentina con récord de asistencia; el regreso de Tan Biónica en una gira con la que se convirtió en la banda argentina que más tickets vendió en el año; la gira de Usted Señalemelo por Latinoamérica y Estados Unidos; el show de Duki en River, el más grande de su trayectoria; y los dos shows sold out de María Becerra, la primera mujer argentina en tener su show individual en el Estadio River Plate.

Sobre comienzos de 2023, el Hipódromo de San Isidro se convirtió una vez más en la meca musical de la región tras la octava edición de Lollapalooza Argentina con un récord de asistencia de 330.000 melómanos disfrutando de un line-up con headliners como Billie Eilish, Drake y Lil Nas x, por primera vez en el país, y Rosalía, Tame Impala y Twenty One Pilots.

Taylor Swift se emocionó con la pasión única de las Swifties argentinas.

Al poco tiempo, la productora anunció lo que fue el boom musical más importante del año: la primera visita de una de las estrellas del pop estadounidenses más escuchadas del mundo, Taylor Swift. El país entero se revolucionó con la noticia del “The Eras Tour” en el espacio Monumental, donde DF tiene uso exclusivo para sus espectáculos musicales. Las tres noches se agotaron en cuestión de minutos con más de 3 millones de personas en la fila virtual. El fervor cultural de las Swifties incluyó acampadas meses antes del concierto, pulseras temáticas de sus canciones, vestimentas inspiradas en looks de distintas épocas de Taylor, y mucho más, honrando la tradición de la pasión del público argentino.

RHCP dieron dos shows épicos luego de cinco años de espera desde su última presentación en Buenos Aires, con su clásica formación luego del regreso del guitarrista John Frusciante.

DF Entertainment también produjo los shows de artistas internacionales de todos los tiempos como Red Hot Chili Peppers, The Weeknd y Roger Waters. Cada uno de ellos tuvo dos noches mágicas en el Estadio Monumental con una puesta de escena y organización excepcional. También pisaron suelo argentino Imagine Dragons, Måneskin, Morat, Alicia Keys, Aitana, 5 Seconds of Summer, The Lumineers, Big Time Rush, David Bisbal, Flume, Pabllo Vittar, Ludovico Einaudi, Danny Ocean y Lola Indigo, Ruel, entre muchísimos más.

The Weeknd, uno de los raperos canadienses más influyentes del mundo, pasó por el LoollaAR.

DF no solo trae a los artistas más importantes del mundo a los fans argentinos, sino que también apoya y celebra el talento argentino. En 2023, fueron responsables del regreso más esperado de Tan Biónica, con una gira de despedida de “La última noche mágica” que incluyó shows en el Estadio Vélez, Estadio Único, Estadio River Plate y otros lugares del interior del país, convirtiéndolos en la banda argentina con más entradas vendidas del año, superando las 270.000 localidades.

La banda de pop argentina se despidió de su público con conciertos repletos de emoción y nostalgia.

También fueron responsables de los shows de DUKI en el Monumental; el show 360 de la vuelta de Usted Señálemelo en el Luna Park; el show de Khea en el Teatro Gran Rex; y el de Diego Torres en el Movistar Arena.

DF no sólo es la responsable de la organización de los shows más convocantes internacionales y fomentar la música nacional, sino que además este año se consolidó fuertemente en el management de artistas. Por ejemplo, Usted Señálemelo, la banda de indie rock nacional mendocina sacó su tercer disco TRIPOLAR y fue un éxito tras su primera nominación a los Latin Grammys y su gira por Latinoamérica y Estados Unidos. También se encargan del management de LOUTA, quien participó de los festivales más importantes de la región y logró ser telonero de Taylor Swift. Ca7riel y Paco Amoroso; Zecca, el productor joven que fue galardonado con 3 Latin Grammys por su trabajo junto a Bizarrap; y León Cordero, son otros artistas nacionales que trabajan junto a DF Management.

Para este próximo año, DF ya cuenta con anuncios importantes que prometen seguir apostando por shows de alto impacto y trascendencia para la vida de miles de fans argentinos que pasan por ellos y esperan las novedades de sus artistas favoritos.

María Becerra será la primera solista argentina en tocar en el mítico Monumental.

El logro más destacado correspondió a María Becerra, la nena de argentina, que se consagró como la primera mujer nacional en agotar no uno, sino dos Estadios River Plate en menos de dos horas, en un show individual. Su deslumbrante actuación promete trascender fronteras y alcanzar estándares internacionales de calidad, anticipando un evento memorable programado para marzo de 2024.

El año comenzará en una nota alta con las fechas de Tan Biónica en Mar del Plata el 20 de enero; el 3 de febrero en Asunción, Paraguay; el 9 de marzo en Córdoba; y el 13 de abril en Montevideo, Uruguay. Además, David Bisbal se presentará en febrero en el estadio Movistar Arena para seguir celebrando sus 20 años de carrera.

Durante el mes de marzo además se vivirá un Lollapalooza sobrado de talento con figuras internacionales como Blink-182, Feid, Sza, Sam Smith, Limp Bizkit, Arcade Fire, Phoenix, The Offspring, Jungle, Thirty Seconds to Mars, Diplo, Cristian Castro, Hozier, y Meduza, así como grandes artistas argentinos entre los que podemos destacar a YSY A y Miranda!. Y el 8 y el 9 de marzo ocurrirá el megaevento inmersivo Afterlife, de los DJs italianos Tale of Us.

En abril se vienen los tres shows de Jonas Brothers en el estadio Movistar Arena a 10 años de su última visita y el show de TURNSTILE en el Teatro Vorterix. DF espera un 2024 con muchísimos anuncios para llenar la agenda anual repleto de música.

