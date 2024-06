Un argentino es el autor de la foto del nuevo disco de Coldplay y su historia conmovió a los fans: “Siempre hay oportunidad”

Escuchar

La pandemia del coronavirus marcó un antes y después en la vida de todos. Lo que Matías Alonso Revelli no sabía era que el 2020 determinaría el rumbo de su trabajo para siempre. Una tarde de verano, salió al patio de su casa luego de que su papá llamara su atención: “Mati, salí a mirar el cielo”.

La foto del nuevo disco de Coldplay es de un fotógrafo argentino y su historia conmovió a los fanáticos: “Siempre hay oportunidad”

Los colores pintados en el cielo de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, quedaron capturados por Matías, un fotógrafo de 31 años. Cuatro años después, la famosa banda de rock pop de Reino Unido, Coldplay, y, en específico, Chris Martin, su vocalista, se contactó con él para que la imagen fuera la portada de su nuevo álbum, el cual se lanzará el próximo 4 de octubre.

En diálogo con LA NACIÓN, el artista habló de sus comienzos en el mundo de la fotografía: “Empecé en el 2011, después de terminar el secundario, cuando no tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Menos mal que tomé esa decisión porque la fotografía es lo mejor que me pasó, más allá de esto que estuvo pasando en los últimos días”.

Las personas que se dedican al arte suelen asegurar que es complejo encontrar la forma de sustentarse a sí mismo; sin embargo, Matías es uno de los pocos que lo logró. “Por suerte, ya hace varios años que me puedo dedicar solo a la fotografía”, admitió sobre su profesión.

Matías Alonso Revelli, el fotógrafo de Bahía Blanca que sacó la foto para el nuevo disco de Coldplay

Oportunidades como las de Matías suceden pocas veces en la vida; no obstante, él cree que ante esto no hay que bajar los brazos, dado que las posibilidades están “si nosotros mismos las creamos”. “A un artista le diría que siga para adelante, que no deje de hacer lo que ama, que va a ser difícil, pero que vale la pena si se sigue un poquito más. Y que no importa dónde, ni cuándo, siempre hay chance de crear algo nuevo y único”, finalizó.

El posteo del fotógrafo argentino que se hizo viral

La popularidad del fotógrafo argentino Matías Alonso Revelli, quien cuenta con más de 390.000 seguidores en Instagram, llegó a su punto máximo cuando él mismo compartió las imágenes del nuevo álbum de Coldplay. En esa línea, varios periodistas, medios digitales e influencers compartieron la noticia y volvieron a Matías famoso en nuestro país. Incluso, la banda realizó una publicación con la foto elegida.

Moon Music



The new album, landing October 4



Limited signed editions available. Pre-order at https://t.co/MAczyAsmPn 🌙 pic.twitter.com/BeBbY5PlTw — Coldplay (@coldplay) June 17, 2024

“Durante la pandemia, yo estaba en casa cuando mi papá me llamó para decirme que debería ir al patio y mirar el cielo. Lo que vi fue este maravilloso arco iris justo encima de mi cabeza. Corrí a buscar mi cámara, tomé un par de fotos, fui dentro a editarlas como suelo hacer y eso fue todo. Ahora, es la portada de Coldplay, Moon Music”, suscribió en su publicación el artista.

Ahí también relató cómo fue el trabajo que realizó a la par del equipo de la banda: “Quiero agradecer a la banda y a todo su equipo por su amabilidad y por confiar en mi trabajo para estar en su próximo álbum, estaré siempre agradecido y honrado de ser parte de esto”.

Qué se sabe sobre el nuevo disco de Coldplay, Moon Music Marcus Haney - Warner Music Argentina

Por último, decidió darle las gracias a los fanáticos argentinos de la popular agrupación británica que difundieron su trabajo y lo dieron a conocer: “Finalmente, y no menos importante, gracias a cada persona que le gustó, comentó o se tomó el tiempo para enviarme un mensaje, estoy muy feliz por la recepción que el arte de la portada está recibiendo. Gracias, gracias, gracias”.

Coldplay, el famoso grupo británico, reveló que el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Moon Music, estará disponible a nivel mundial el próximo 4 de octubre. Este nuevo trabajo discográfico es el primero desde Music of the Spheres, lanzado en 2021. Además, la banda anunció que su primer sencillo, “feelslikeimfallinginlove”, estará disponible este viernes 21 de junio.

Coldplay lanzó la preventa de su nuevo álbum, Moon Music, en su página web oficial

En el anuncio oficial, Coldplay destacó sus esfuerzos y compromiso por la sostenibilidad, tanto en su gira actual como en el lanzamiento de Moon Music. La agrupación implementó medidas que redujeron un 59% las emisiones de Co2e en comparación con su gira anterior. Asimismo, tomaron importantes iniciativas para asegurar que el lanzamiento físico del nuevo álbum sea totalmente ecológico.

Moon Music será el primer álbum en el mundo en ser lanzado como un LP EcoRecord de 140 gramos. Cada copia se fabricará a partir de nueve botellas de plástico PET recicladas de residuos post-consumo. Esta innovadora iniciativa evitará la producción de más de 25 toneladas métricas de plástico virgen y reducirá las emisiones de CO₂ en un 85% durante el proceso de fabricación por kilogramo, en comparación con el vinilo tradicional de 140 gramos.

Las ediciones en CD de Moon Music también serán ecológicas. Serán los primeros CD del mundo en formato EcoCD, fabricados con un 90% de policarbonato reciclado proveniente de residuos post-consumo. Esto resultará en una reducción de al menos un 78% en las emisiones de CO₂ por kilogramo y evitará la producción de más de cinco toneladas métricas de plástico virgen.