Un cantante brasileño se burló de una chica en un video y lo repudiaron en redes

MCGui grabó a la niña en un video y junto a sus amigos, se rieron de ella Crédito: Captura de video

El cantante de funk brasileño McGui sufre en estos momentos una catarata de críticas y de expresiones de repudio en redes sociales por subir un video a sus redes sociales donde se burla de una chica mientras realiza un paseo por Disney. A causa del episodio, también el artista sufrió cancelaciones de sus shows por parte de los organizadores de los mismos y se generó un movimiento en twitter en favor de la niña burlada.

El artista, de 21 años, subió hace dos días un video a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 7 millones de seguidores, en el que viaja en un transporte público y enfoca con su celular a una niña mientras dice: "Hermano, mirá esto". Todos los que están con él comienzan a reírse y la niña en cuestión mira al celular que la filma y se da cuenta de que se burlan de ella.

Ante el repudio recibido por sus seguidores y toda la gente que pudo ver el video, el cantante paulista debió borrar la grabación. McGui contó luego, a modo de disculpa, que se había impresionado porque la pequeña a la que grabó le había parecido similar a la pequeña niña Boo, de la película Monster Inc. "Pido disculpas a todos los involucrados", contó en un video que subió a sus historias de Instagram y aseguró que nunca fue su intención hacerla sentir mal a la chica.

El cantante pidió respeto a las personas que lo critican, y no paró de bloquear usuarios que le expresan su repudio.

Movida en las redes

En Twitter, los usuarios conmovidos por la situación de la pequeña burlada crearon un hashtag #JullyPrincessInDisneyworld, en el que solicitan a Disney que le den a la niña, de nombre Jully, y a su familia, entradas para que puedan disfrutar gratis de todas las atracciones del famoso parque de Orlando.

Además, la niña recibió allí muchos mensajes de apoyo, así como de repudio para el cantante brasileño. "Perdón, Jully, ese chico no nos representa. Es un idiota, y vos una princesa"; "este chico no representa a Brasil, te pedimos disculpas, princesa", "no puedo creer que hayas hecho eso, sos un ridículo", fueron algunos de los mensajes que recorrieron las redes.

Además, en el aspecto de los contratos y presentaciones, McGui comenzó a pasarla mal luego de burlarse de la niña en redes. La tienda Black Nine California, que vendía productos con licencia del artista, informó hoy la ruptura con el cantante.

McGui canta funk y tiene más de siete millones de seguidores en Instagram Crédito: Instagram

"Informamos que desde hoy ya no venderemos la marca de Gui (MC Gui). No toleramos ningún prejuicio, mucho menos cuando se trata de un niño", escribió la tienda en su Instagram oficial.

La escuela de idiomas CNA en Três Lagoas, de Mato Grosso do Sul, canceló el programa que el cantante haría el 31 de octubre. "Nos pidieron que cancelemos el show del cantante MC Gui. Reforzamos que cualquier situación que vaya en contra de nuestros principios no se acepta de ninguna manera", publicó la escuela.

El brasileño perdió contratos y sufrió cancelaciones de shows luego de publicar su video Crédito: Captura de video

En tanto, el Ayuntamiento de Cambuquira, en Minas Gerais, también canceló un concierto del cantante, que estaba programado para el 2 de noviembre y no se llevará a cabo, según consigna el medio brasileño O Globo.