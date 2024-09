Un ex Casi Ángeles reveló que Lali Espósito le rompió el corazón

Escuchar

En los últimos días, Tomás Ross revolucionó a los fanáticos de Casi Ángeles al recordar en Insider (lunes a viernes de 14 a 16 hs), uno de los programas de streaming de Telefe, un divertido momento que vivió en el living de Susana Giménez, cuando habló de su amor por Lali Espósito.

Tomás Ross en la época de Casi Ángeles

Cuando la ficción de Cris Morena estaba liderando el rating de la televisión argentina, Ross, Nazareno y Guadalupe Antón, participaron de una entrevista con la diva de los teléfonos. Mientras los más chicos de la novela hablaban de quiénes le gustaban, la rubia miró al pequeño y le preguntó: “¿Y Tomás? ¿La tuya quién es?”.

Sin dudarlo, el intérprete de Cristóbal Bauer respondió: “Lali. Lali Espósito, la que hace de Marianela”. Al escucharlo, la conductora quiso saber si era chiquita o grande. “15 tiene”, contestó, mientras sonreía. Descolocada, indagó: “¿Vos cuántos años tenés?”. “Ocho, por siete años me pasa”, lanzó.

Tomás Ross interpretó al hijo de Nico Vázquez en Casi Ángeles

Al revivir aquel día, hoy, el joven de 25 años, recordó. “Un par de días después de esta nota. Viene Nico (Vázquez), la China (Suárez) y Lali y nos dicen: ‘Chicos, ¿ustedes sabían que esto era un chiste, no?’. Hacía dos meses le había preguntado a Lali si quería ser mi novia y ella me dijo que sí. Claro, ‘Lali es mi novia, ¿entendés?’. Yo estaba enamorado de ella y fue la primera mujer en romperme el corazón”.

Pero eso no fue todo. De modo sarcástico, cerró: “Nunca confíen en una piba de un metro cincuenta. Nunca. Igual no cualquiera puede decir que Lali Espósito le rompió el corazón. Pero... decepcionado”.

Además del cambio físico, los usuarios no podían creer lo que estaban escuchando, por lo que no tardaron en dejar su comentario. “El personaje de Cristóbal fue adorable con Nico, eran una dupla única”; “Cristóbal era mi amor de chica”; “El típico que de chiquito es inalcanzable y después crece”; “Yo quiero que Lali me rompa el corazón”; “Y menos si medimos 1,47 jajaja” y “Nooo, cómo cambió este chico”, fueron solo algunos de ellos.

