Un género que se reinventa: no te pierdas estos cuatro musicales

Para amantes de la música y del teatro, propuestas recomendadas por Club LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019 • 00:00

El que no haya cantado a los gritos la canción de un musical en la ducha, que tire la primera piedra. Esta forma de arte escénico es tan versátil como cualquier otra, y en Buenos Aires hay obras en cartelera para elegir. Desde superproducciones con muchos artistas en escena hasta unipersonales, pasando por propuestas disruptivas, historias reales y clásicos reversionados. Para tomar nota y preparar la tarjeta de Club LA NACION.

Madame Sabo Cabaret en el Patio de Actores

En Madame Sabo Cabaret, Max Accavallo lleva con mucha soltura todo el peso (y presencia musical) de la obra

Cuándo: sábados, 21.30 hs.

sábados, 21.30 hs. Dónde: Lerma 568, Villa Crespo

Lerma 568, Villa Crespo Beneficio: 2x1 en la compra de entradas todos los días

En este unipersonal con dramaturgia de Lucía Laragione y música de Federico Mizrahi, Max Accavallo -dirigido por Clara Pizarro- interpreta a una travesti brasileña que narra una historia que escuchó de boca de su abuelo. A través de su canto se desarrolla el relato de una pasión amorosa entre una comunista alemana y un revolucionario brasileño, que ocurrió entre los años 1935 y 1942 y se ambienta en la estética de cabaret berlinés durante la guerra.

Los Tres Mosqueteros en La Mueca

Vale la pena ver esta adaptación de Los Tres Mosqueteros, con tanta historia como ritmo

Cuándo: jueves, 21.00 hs.

jueves, 21.00 hs. Dónde: Cabrera 4255, Palermo

Cabrera 4255, Palermo Beneficio: 2x1 en la compra de entradas todos los días

Damián Mahler y Hernán Espinosa son los responsables de adaptar y convertir en musical la clásica novela de Alexandre Dumas. Pablo Flores Torres dirige a un gran elenco contando la historia del joven D'Artagnan, que llega a París para cumplir su sueño de convertirse en mosquetero. Tras hacer buenas migas con Athos, Porthos y Aramis, los guardias del rey más destacados, intentará derrotar al ambicioso cardenal Richelieu para salvar el honor de la reina.

Cabaret en el Teatro Liceo

Uno de los grandes éxitos del año, Cabaret presenta a 22 artistas en escena para una puesta deslumbrante

Cuándo: martes, miércoles, jueves, viernes (20.30 hs.), sábados (20.00 y 22.30 hs.) y domingos (19.00 hs.)

martes, miércoles, jueves, viernes (20.30 hs.), sábados (20.00 y 22.30 hs.) y domingos (19.00 hs.) Dónde: Rivadavia 1495, San Nicolás

Rivadavia 1495, San Nicolás Beneficio: 2x1 en la compra de entradas todos los días

A Florencia Peña y Mike Amigorena no les dan los días de la semana para calmar el éxito que es Cabaret. Con siete funciones semanales, el teatro más antiguo de la ciudad provee la ambientación perfecta para transportar a los espectadores al Kit Kat Klub, un cabaret berlinés de 1930. Veintidós artistas en escena son los responsables de contar esta historia con libro y música de Joe Masteroff, John Kander y Fred Ebb. Fernando Masllorens, Federico González del Pino y Gonzalo Demaría estuvieron a cargo de adaptar la obra para que la dirigieran Alberto Negrin, Claudio Tolcachir y Gerardo Gardelín. Una joya del teatro musical con mucho humor, drama y decadencia.

Forever Young en el Teatro Picadero

¿Quién dijo que los ancianos no pueden bailar con mucha gracia? Forever Young prueba lo contrario en esta comedia desopilante.

Cuándo: lunes y martes, 20.30 hs.

lunes y martes, 20.30 hs. Dónde: Pasaje Discépolo 1857, Balvanera

Pasaje Discépolo 1857, Balvanera Beneficio: 2x1 en la compra de entradas todos los días

Lejos del formato de un musical convencional, esta desopilante comedia la rompe en el Picadero, con sus hits de los años 70, 80 y 90. Es imposible no cantar cada uno de estos himnos del pop y el rock, que incluyen a Queen, The Rolling Stones, Bob Marley, The Beatles y Nirvana, además de artistas nacionales. Un musical distinto, inteligente y divertido, en el que seis ancianos en un geriátrico cuentan sus historias a puro rock & roll.

Para ser parte de Club LA NACION y disfrutar más experiencias como éstas, asociate acá.