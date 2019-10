Franz: un grupo de pura expresión tanguera

Franz: "Pourquoi tu te leves", "El cartel de Juárez", "Ciudad triste", "Argentinos en Europa", "Holograma", "Hombre de tango", "Oblivion", y otros ,Franz

Mauro Apicella 24 de octubre de 2019

Aguien dijo sobre este disco: "Lo bueno es que no se parece a Piazzolla". Si la virtud queda definida en una afirmación con la palabra "no", seguramente nos dejará muchos interrogantes. Pero es parte de una verdad que el tango lleva consigo desde hace tiempo. El disco de Franz (el nombre surge de los apellidos de Daniel Falasca, Mariano Rey, Pablo Agri, Marcelo Nisinman y Cristian Zárate) no suena a Piazzolla. En todo caso, tiene en su intención la espontaneidad y la intrepidez de Piazzolla en el Octeto Buenos Aires y, sobre todo, de Horacio Salgán en el Quinteto Real. En este CD hay bellísimos arreglos de tradicionales ("Pablo", "La puñalada") y muy interesantes temas de los mentores del proyecto, Nisinman y Zárate. Tal vez no haya que hablar de un nuevo tango sino de aquel que sigue su curso histórico y suena con lo que hoy los compositores y arregladores tienen para decir. La novedad no debe ser siempre una condición, más aún cuando esa necesidad viene como imposición y no como estado natural del desarrollo artístico. El valor de una música bien hecha tiene más proyección a futuro que una simple novedad del momento.